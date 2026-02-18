Fernando Galrito e Miguel Pires de Matos, os diretores artísticos e programadores de 25ª edição da MONSTRA, Festival de Animação de Lisboa.
Fernando Galrito e Miguel Pires de Matos, os diretores artísticos e programadores de 25ª edição da MONSTRA, Festival de Animação de Lisboa.Foto: Gerardo Santos
MONSTRA regressa com meia centena de filmes de animação, quase 50 portugueses

Festival de Animação de Lisboa recebeu mais de 3500 filmes, um grande salto face a 2025 que pode ser explicado pelo uso crescente de Inteligência Artificial. Em competição estarão mais de 200 filmes, mas serão exibidos 491, dois dos quais candidatos ao Óscar: ‘A Pequena Amélie ou a Personagem da Chuva’ e ‘Arco’.
