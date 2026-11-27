Segundo dados divulgados pelo IGAC, foi autorizada a desafetação total ou parcial de salas de cinema exploradas em centros comerciais no Maia Shopping e no Gaia Shopping (ambos no distrito do Porto), no Nova Arcada (Braga), no La Vie da Guarda, no Rio Sul Shopping do Seixal (Setúbal) e no LoureShopping (Lisboa).

No caso do centro comercial La Vie na Guarda, o Ministério da Cultura, Juventude e Desporto autorizou a desafetação de três das quatro salas e foi instaurado um "processo de contraordenação", porque foram transformadas numa loja da cadeia de retalho dinamarquesa Normal sem autorização prévia da tutela da Cultura, como estipula a lei.

O proprietário dos cinemas na Guarda ainda “propôs a manutenção da sala 3 para a atividade cinematográfica e para outros fins de âmbito cultural, com vista à sua utilização pela comunidade”, explicou a IGAC.

Entre os oito pedidos autorizados – que permitem o fim da exibição de cinema - estão também duas das 12 salas Alvaláxia, também na capital, no âmbito de um processo de requalificação promovido pelo Sporting Clube de Portugal.

Há ainda outro caso em que a ministra Margarida Balseiro Lopes aprovou uma desafetação de atividade de cinema já depois de as salas terem sido transformadas para outros fins: no antigo Cinema City Beloura (Sintra) foi instalado há alguns anos um colégio privado internacional.

Do total dos 14 pedidos de desafetação anunciados desde abril passado e que estavam à espera de uma decisão da tutela da Cultura, há quatro casos cujos “procedimentos estão em fase de análise ou pronúncia em sede de audiência dos interessados”, todos em centros comerciais.

São os casos do Algarve Shopping e do Tavira Plaza, ambos no distrito de Faro, no La Vie Caldas da Rainha (Leiria) e no Centro Comercial Fórum Barreiro (Setúbal).

Enquanto decorre ainda a análise sobre o pedido das Caldas da Rainha, a IGAC instaurou um processo de contraordenação, depois de ter verificado que três salas foram demolidas sem autorização para dar lugar a “estabelecimentos comerciais e um ginásio”.

Em fase de instrução está um pedido de desafetação de duas salas de cinema no Centro Comercial Fitares, em Sintra, distrito de Lisboa, e o Cinema King, em Lisboa, cujo edifício está à venda.

Em abril passado, um grupo de trabalho informal, criado a pedido do governo, revelou uma lista de pedidos de desafetação de atividade de cinema em várias localidades do país, e também deixou uma série de recomendações para revitalizar o setor da exibição, incluindo alterações ao regime legal de desafetação de salas.

Em junho entrou em vigor uma nova portaria que alterou esse regime legal: Para tomar uma decisão, o Governo passou a pedir de pareceres, ainda que não-vinculativos, a mais entidades, nomeadamente, municípios, Cinemateca Portuguesa, Direção-Geral das Artes e Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

Tudo isto acontece depois de, em 2025 e no início de 2026, terem fechado várias salas de cinema no país, sobretudo da exibidora Cineplace, que entrou em insolvência, e da NOS Lusomundo Cinemas.

Algumas das salas encerradas pela Cineplace reabriram já pela mão da exibidora Cinebox, mas, no geral, houve uma reconfiguração da oferta no circuito da exibição comercial de cinema no país.

De acordo com os dados mais recentes do ICA, em outubro estavam a funcionar 541 salas de cinema no país, exploradas por exibidores privados e entidades públicas, que fornecem informações de bilheteira àquele organismo.

Em julho, numa audição parlamentar, Margarida Balseiro Lopes disse que estava a trabalhar com a secretaria de Estado do Turismo para ter, até novembro, “instrumentos financeiros que procurem, até ao limite dos possíveis, que estas salas que são destinadas à cultura, mesmo que não sejam destinadas à exibição cinematográfica, possam continuar destinadas à cultura”.

“Desafetar uma sala não é o mesmo de desafetar uma loja de sapatos”, disse, sem adiantar mais detalhes sobre esses eventuais “instrumentos financeiros”.