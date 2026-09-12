Michael Haneke: o cinema contra as forças do mal

Em Amor, deparamos com um segundo princípio ou, talvez, uma crença existencial que poderemos enunciar através de uma lógica de uma só vez poética e “psicanalítica” (as aspas decorrem do facto de me parecer que Haneke seria o primeiro a não aceitar tal caracterização). A saber: a presença da morte faz parte do tecido dos nossos atos vitais, incluindo tudo o que fazemos, ou não fazemos, através dos impulsos amorosos. Assim é a história de Anne e Georges, o casal de octogenários interpretado por Emmanuelle Riva e Jean-Louis Trintignant; a sua existência vai ser subitamente abalada pelo acidente vascular cerebral que atinge Anne — neste caso, mesmo correndo o risco de empolar as simbologias, não é possível esquecer que os intérpretes transportam memórias ligadas aos tempos da Nouvelle Vague francesa, ela como figura emblemática de Hiroshima, Meu Amor (Alain Resnais, 1959), ele através do sempre mal amado romance que é Um Homem e uma Mulher (Claude Lelouch, 1966).

O amor impossível

O mal e o amor, os gestos malignos e a utopia de uma comunhão sem fronteiras — eis duas linhas de força que nos podem ajudar numa primeira aproximação ao cinema de Haneke. Afinal de contas, A Pianista (2001), provavelmente o seu filme de maior impacto emocional, centrado numa genial composição de Isabelle Huppert, é uma história radical de amor e assombramento, no limite, um conto moral sobre o amor como “coisa” impossível. Rezam as crónicas que a presidente do júri de Cannes/2001, Liv Ullmann, tentou até ao último momento atribuir-lhe a Palma de Ouro, tendo sido vencida pela maioria dos jurados que escolheram como vencedor O Quarto do Filho, de Nanni Moretti — A Pianista acabou por ganhar o Grande Prémio, a par dos prémios de interpretação para Huppert e Benoît Magimel.

Sempre atento aos enigmas que povoam as relações humanas, nos momentos de fusão como nas situações de rutura, Haneke é também um analista das imagens que, de modo consciente ou não, pontuam essas relações. Um dos seus primeiros títulos, Benny’s Video (1992), por vezes citado, de forma francamente discutível, como “filme de terror”, centra-se num jovem que usa os recursos do vídeo para alimentar uma perversa convivência com as imagens de violência. Algo de semelhante se poderá dizer de 71 Fragmentos de uma Cronologia do Acaso (1994), um puzzle de histórias misteriosamente ligadas entre si, ou ainda de Caché – Nada a Esconder (2005), drama que talvez se possa definir como uma crónica social em que alguém está sempre, secretamente, a observar a intimidade de alguém. Escusado será dizer que tudo isso justifica a aplicação do adjetivo “kafkiano”, e tanto mais que na filmografia de Haneke encontramos também O Castelo (1997), por certo uma das mais originais adaptações de Kafka que o cinema já produziu.