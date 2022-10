Memórias de "outra" Nova Vaga

Dizia Jean-Luc Godard que ele e os seus companheiros da Nova Vaga francesa promoveram a "política dos autores" como um sistema de valorização do trabalho dos cineastas - os "autores", precisamente -, menosprezando aquela que seria a dimensão mais importante. A saber: a "política". Podemos perverter a lógica da sua afirmação, recordando que, por vezes, houve autores que, no imaginário cinéfilo, foram sendo "politicamente" secundarizados. Será, creio, o caso de Louis Malle (1932-1995), este ano em destaque na Festa do Cinema Francês através de um ciclo de três dezenas de títulos.

A projeção dos filmes de Malle, quase todos em duas sessões, terá lugar na Cinemateca (instituição que, uma vez mais, se associa à Festa). O ciclo começa na quarta-feira, dia 2, com Le Feu Follet (1963), terminando no dia 30, com Vanya on 42nd. Street (1994). Estes dois títulos podem mesmo condensar a fascinante diversidade que caracteriza a trajetória de Malle: o primeiro, nunca estreado comercialmente em Portugal, com Maurice Ronet e Jeanne Moreau, ilustra a importância do drama intimista no universo de Malle; o segundo tem como ponto de partida uma singular experiência de encenação com O Tio Vânia, de Tchekov, num teatro de Nova Iorque, envolvendo atores como Wallace Shawn, Julianne Moore e Larry Pine (atualmente na série Succession) - foi o último título do período americano de Malle e também o seu filme final.

Vanya on 42nd. Street é uma referência tanto mais sugestiva na trajetória do realizador quanto pode simbolizar a importância que as componentes documentais adquiriram em diversos momentos do seu trabalho. Nesta perspetiva, o ciclo permitirá descobrir ou redescobrir a visão de Malle documentarista e não apenas por causa de O Mundo do Silêncio (1956), co-realizado com Jacques-Yves Cousteau, sobre a exploração dos fundos marítimos, consagrado com a Palma de Ouro de Cannes (que, em qualquer caso, o próprio Malle nunca reconheceu como muito significativo na sua obra). Serão também projetados, por exemplo, L"Inde Fantôme (1969), série resultante de uma viagem pela Índia, e Calcutá (1969), longa-metragem gerada durante a mesma viagem e também um dos exemplos mais admiráveis de um olhar que, evitando "explicar" de modo automático, se entrega, mais que tudo, a um exercício de metódica contemplação dos lugares que vai descobrindo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Estarão, obviamente, presentes vários dos títulos mais célebres da filmografia de Malle, incluindo Os Amantes (1958), com Jeanne Moreau e Jean-Marc Bory, Viva Maria (1965), uma "superprodução" rodada no México com Brigitte Bardot e Jeanne Moreau, ou Atlantic City (1980), referência nuclear do trabalho nos EUA, com Burt Lancaster e Susan Sarandon nos bastidores do mundo dos casinos, um drama romântico que não deixa de integrar inesperados elementos documentais. A não esquecer também Sopro no Coração (1971), com Léa Massari, melodrama familiar que, há meio século, agitou os mercados devido aos seus elementos incestuosos, e o belíssimo Adeus, Rapazes (1987), tragédia vivida num colégio interno francês em plena ocupação nazi, uma memória visceral e auto-biográfica.

dnot@dn.pt