Mariza, Plutónio e Ena Pá 200 entre as novas confirmações do Sol da Caparica

O Sol da Caparica anunciou esta quinta-feira mais nomes para o cartaz da sua 8ª edição: Mariza, Plutónio e Ena Pá 200.

Mariza vai levar o fado de volta ao festival no dia 19 de agosto no palco Tápparo. No mesmo palco, o cantor Plutónio vai juntar-se a Lon3r Johny para um concerto exclusivo no dia 20 de agosto, último dia do festival.

Stewart Sukuma, um nomes mais relevantes da música e televisão moçambicana, e os guineenses Tabanka Djaz vão atuar no palco Kavi Music no dia 18 de agosto. O mesmo palco vai receber o rapper Gama, o músico Guga no dia 19 de agosto e a banda Ena Pá 2000 e Pedro Mafama no último dia do festival.

Outra confirmação é o tributo à brasileira Marília Mendonça no Palco Red Tazz. No mesmo palco vai passar Jéssica Pina e o cantor brasileiro Vitor Kley no dia 20 de agosto, último dia de festival.

Estes nomes juntam-se outros artistas já anunciados como Carolina Deslandes, Matias Damásio e Léo Santana.



O festival volta este ano ao Parque Urbano da Costa da Caparica de 17 a 20 de agosto para a sua 8.ª edição.