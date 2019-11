Maria Rueff internada devido a problema cardíaco

A atriz Maria Rueff foi internada na terça-feira no Hospital de Santa Marta, em Lisboa, na sequência de um enfarte do miocárdio.

A notícia foi avançada pela TV Mais ontem à noite, informando que a atriz de 47 anos "está fora de perigo, mas sob cuidados do hospital".

Ao DN, o gabinete de comunicação do hospital confirmou apenas que Maria Rueff "está internada no Centro Hospitalar de Lisboa Central".

Nascida, na Beira, em Moçambique, em 1972, Maria Rueff é conhecida sobretudo pela sua colaboração com o humorista Herman José. Atualmente, contracena com ele no programa "Cá por casa", da RTP. Entre as suas personagens mais conhecidas estão Idália (da dupla "Nelo e Idália") e o Zé Manel Taxista.