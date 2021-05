Marcelo "emocionado" com a morte de Maria João Abreu

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, evoca, "emocionado", Maria João Abreu, que morreu esta quinta-feira, aos 57 anos. A atriz restava internada no Hospital Garcia de Orta, em Almada depois de ter sofrido dois aneurismas.

"O humor, a emoção e a empatia ligam-nos aos outros, até aos outros que não conhecemos, como é o caso dos atores e das atrizes", começa por escrever Marcelo Rebelo de Sousa na nota de pesar, publicada no site da Presidência da República.

O chefe de Estado refere que Maria João Abreu, "que nos deixou precocemente, escolheu essa abordagem, talvez por ser a abordagem que lhe era mais natural: a comédia, a projeção dos nossos afetos e dos nossos problemas, a proximidade humana".

Marcelo Rebelo de Sousa recorda a "carreira da atriz de revista e como produtora, ao lado de José Raposo, bem como outras participações teatrais (com Filipe La Féria, João Lourenço e José Fonseca e Costa)", bem como "o seu intenso currículo em televisão (novelas, séries, programas de entretenimento e de comédia)", que a tornaram numa "figura que representava para muitos portugueses a familiaridade de quem está connosco porque se parece connosco".

O Presidente da República termina, "comovido", endereçando à família da atriz "sentidas condolências".

No dia 30 de abril, a atriz sentiu-se indisposta durante as gravações da telenovela "A Serra", transmitida pela SIC, e desmaiou, tendo sido internada de urgência no Hospital Garcia de Orta, em Almada, com diagnóstico de rotura de aneurisma cerebral.