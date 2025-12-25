Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
”Mapa de 1604 do florentino Neroni é o documento mais antigo com o nome Cabrilho escrito em português”
Cultura

”Mapa de 1604 do florentino Neroni é o documento mais antigo com o nome Cabrilho escrito em português”

O investigador de História Paulo M. J. Afonso. professor nos EUA, continua a estudar documentação sobre o português que foi o primeiro europeu na Califórnia. E rebate tese de que podia ser espanhol.
Leonídio Paulo Ferreira
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
EUA
Internacional
João Rodrigues Cabrilho
Califórnia
Português
Descobrimentos
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt