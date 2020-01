Madonna sem jornalistas nem telemóveis

Começaram por ser apenas três, mas devido à imensa procura de bilhetes depressa se multiplicarem em oito, os concertos de Madonna em Lisboa. E o primeiro desta mini-temporada da rainha da pop no Coliseu dos Recreios, que se estende até dia 23, acontece já hoje.

Apesar das passagens anteriores da cantora americana por palcos nacionais (em 2004, no Pavilhão Atlântico, em 2008 no Parque da Bela Vista e em 2012 no Estádio Cidade de Coimbra), esta sucessão de espetáculos acaba por se tornar num momento muito especial para os fãs portugueses. Pelo formato mais intimista do concerto, mas também por ser a primeira vez que Madonna atua em Lisboa desde que aqui reside - a artista mudou-se para a capital portuguesa em 2017, ano em que o filho, David Banda, começou a jogar nas camadas do Benfica.

Por cá apaixonou-se pelas sonoridades lusófonas da morna, do samba ou do fado, colocadas em destaque no último disco Madame X, editado em maio do ano passado e que também dá o nome a esta digressão. Em palco surge assim acompanhada por um vasto contingente lusófono, composto pelo jovem prodígio da guitarra portuguesa Gaspar Varela (bisneto da falecida fadista Celeste Rodriguês, de quem Madonna se tornou amiga), pela Orquestra de Batukadeiras de Cabo Verde, a trompetista portuguesa Jéssica Pina, o músico cabo-verdiano Miroca Paris (antigo colaborador de Cesária Évora), o percussionista português Carlos Mil-Homens e ainda o também percussionista angolano Iuri Oliveira.

Uma ocasião histórica, portanto, mas que não poderá ser registada para a posteridade pelos fãs. A exemplo do que já tinha acontecido nos concertos americanos da Madame X Tour, o público vai estar proibido de usar telemóveis, smartwatches, câmaras ou outros aparelhos de gravação durante o espetáculo, apresentado pela organização como "uma experiência sem telefones".

Os aparelhos ficarão na posse dos seus proprietários, mas "guardados em estojos Yondr (uma bolsa de tecido concebida para limitar o uso destes dispositivos e que só se abre quando em contacto com estações de desbloqueio) que serão abertos após o espetáculo", informou a organização em comunicado, publicado sexta-feira no site do Coliseus dos Recreios. E caso seja necessário usar o telefone durante o espetáculo, existirão algumas "áreas de utilização designadas para o efeito".

Outra imposição por parte da produção de Madonna foi a proibição da presença de jornalistas portugueses neste primeiro espetáculo, que só poderão assistir ao segundo concerto, marcado para a próxima terça-feira, 14 de janeiro. Metade dos oito concertos estão já esgotados, mas ainda há bilhetes disponíveis para o de hoje e para os de 14, 16 e 23 de janeiro, embora apenas para os lugares mais caros, com preços entre os 200 e os 300 euros.