Madonna celebra 65.º aniversário em Lisboa

A cantora norte-americana está de regresso a Portugal. Madonna está em Lisboa para celebrar o seu 65.º aniversário, que comemora esta quarta-feira, e o do filho mais velho, Rocco, que completou 23 anos na passada sexta-feira.

Nas imagens que publicou na rede social Instagram é possível ver Madonna nas ruas da capital e o bolo de aniversário do filho, em forma de guitarra portuguesa.

De acordo com o Observador, a cantora esteve a jantar num restaurante em Alfama, com os seis filhos, músicos e amigos portugueses. Madonna estará hospedada no Hospital Pestana Palace e deverá ficar em Lisboa até ao próximo fim de semana, segundo o comentador da CM TV, Adriano Silva Martins.

Um mês e meio depois de ter sido hospitalizada devido a "uma grave infeção bacteriana", a cantora norte-americana regressa à cidade onde viveu entre 2017 e 2020 para celebrar o seu aniversário e o do filho, tendo no horizonte o regresso aos palcos.

Devido ao problema de saúde, Madonna adiou para outubro o arranque da "Celebration Tour", que estava inicialmente marcada para 15 de julho em Rogers Arena, em Vancouver (Canadá).

Já esta quarta-feira, a promotora Live Nation confirmou que "a maioria das datas da digressão na América do Norte foram remarcadas".

A digressão, recorde-se, vai passar por Portugal, com dois concertos marcados para os dias 6 e 7 de novembro, na Altice Arena, em Lisboa.

"A Celebration Tour arranca oficialmente a 14 de outubro com quatro concertos esgotados em Londres, seguindo para a Bélgica, Dinamarca, Suécia, Espanha, Portugal, França, Alemanha, Itália e Holanda", informou, em comunicado, a Ritmos e Blues.

A digressão norte-americana está prevista começar a 13 de dezembro, em Brooklyn, Nova Iorque, no Barclays Center. A Celebration Tour deverá despedir-se dos palcos no México, com concertos que estão previstos para abril de 2024.