Cenas de uma vida conjugal: Locked Down, um dos primeiros filmes a gerir as inquietações do nosso dia-a-dia confinado e com muitos ecrãs de zoom.

Experiência inédita para um home espetador nestes dias: estar perante um objeto cinematográfico no qual o enredo e as personagens estão a viver o confinamento. É precisamente o que se passa com Locked Down, escrito e realizado em pleno primeiro confinamento londrino. Doug Liman, cineasta de filmes tão diversos como Swingers (1996); Jumper (2008) ou O Muro (2017), pegou no guião de Steven Knight (argumentista de Promessas Perigosas, de David Cronenberg) e mesmo com todas as restrições da covid-19 conseguiu filmar em Londres, nomeadamente em alguns locais emblemáticos e nos armazéns Harrods. Um case-study de jogar com a realidade para criar um divertimento de ficção. Na prática, Locked Down mistura drama conjugal, comédia de maneiras e o género do "filme-de-golpe", sem deixar de ser um relato sobre o estado das coisas com a chegada da pandemia.

A intriga começa quando nos é introduzido o casal em questão: Paxton (Chiwetel Ejiofor), um motorista à beira de ficar sem trabalho e Linda (Anne Hathway), uma executiva de sucesso de uma empresa americana. São um casal à beira da rutura mas confinado no belo apartamento de Londres à espera do fim da quarentena. Ela passa a vida em chamadas de zoom a gerir despedimentos (através de um ecrã de computador vemos estrelas em pequenos papéis, de Ben Stiller a Mindy Kaling, passando por Stephen Merchant), ele a tentar substâncias que o afastem da neura do confinamento e do final da relação. Quando se cruzam, discutem e lamentam o final da relação, mas com o burnout destes dias surge uma ideia maluca: porque não darem um golpe em pleno Estado de Emergência? O alvo são os armazéns Harrods já que Linda tem de gerir a devolução de uma peça de diamante no valor de 3 milhões de euros e Paxton, por ironia do destino, foi o motorista chamado para o transporte desse mesmo diamante. O plano em si acaba por ser a poção mágica para o casal se voltar a olhar com outros olhos...