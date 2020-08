Ljubomir e a saída para a SIC: "Não foi por dinheiro, a TVI pagava-me mais"

A três meses de terminar o contrato com a TVI, Ljubomir Stanisic comunicou esta sexta-feira a Nuno Santos, diretor geral da estação de televisão, que estava de saída. E para a SIC. "Foi como se tivesse caído a bomba atómica", conta ao DN.

Entretanto, a TVI já tornou público que vai interpor uma ação legal contra o chef, por quebra de contrato.

"Sim, vão processar-me", afirma, tranquilo, Stanisic. "Nunca rompi nenhum contrato na minha vida. Acabei por o fazer agora, mas porque assim que disse que ia para a SIC, sair hoje ou no final do ano era indiferente", admite.

Sem se querer alongar sobre as razões de não ter cumprido o contrato até dezembro de 2020, Stanisic diz apenas: "À TVI só tenho a agradecer tudo o que me deu".

Então, porquê mudar-se para o canal concorrente? "Já tinha sido convidado várias vezes, sou amigo do Daniel Oliveira [diretor de programas da SIC]. Por um lado, não queria assinar um outro contrato tão longo com a TVI e por outro lado quero ter mais liberdade ", explica.

Não terá sido o cachet a pesar na decisão. "Não foi por dinheiro, a TVI pagava-me mais. Eu estou bem na vida, obrigado", afirma.

"Quero estar na Internet e a SIC dá-me isso"

Sobre a "guerra" entre as estações de televisão, com várias transferências de caras conhecidas de um canal para outro - como o regresso de Cristina Ferreira à TVI - Ljubomir garante que esse não é o seu mundo - o da televisão -, e que por isso nem entende a razão do conflito.

"Sou apanhado no meio desta guerra, mas na guerra já eu estive [na Bósnia] e se isto é uma guerra então avisem-me para levar uma arma", diz Ljubomir.

O contrato com a SIC tem início em setembro e no mês seguinte é provável que já vejamos Ljubo - como também é conhecido - no seu novo programa - "ao domingo, em prime-time", revela.

Terá mais dois, à sua medida. "Quero estar na Internet e a SIC dá-me isso. Se me apetecer ir filmar uma vindima, vou... Tenho essa liberdade", explica.

A ideia de Ljubomir, e da SIC, é que a antiga estrela da TVI desenvolva também um formato semelhante ao "Papa Quilómetros", um programa que Stanisic estreou no 24Kitchen em 2012. "Vou para a SIC porque está no meu nome: Ljubomir Stanisic", brinca o chef.

TVI vai processar, mas deseja ao chef "o melhor para o futuro"

Stanisic vai "integrar um conjunto de novos projetos transversais no Grupo Impresa, que terão expressão máxima na SIC generalista e nos diferentes canais do grupo e também na nova plataforma streaming que a SIC irá lançar", informou esta sexta-feira a estação.

"Tendo o chef rescindido de forma unilateral, reserva-se agora a TVI o direito de ativar mecanismos legais que a salvaguardem, bem como aos anunciantes com quem havia compromissos assumidos no âmbitos dos projetos que envolviam Ljubomir Stanisic", comunicou também esta sexta-feira a TVI.

"No início de 2020, Stanisic estabelecera já um novo contrato, em condições muito favoráveis e invulgares no mercado, para a produção de uma nova temporada de Pesadelo na Cozinha. Por razões de saúde, um problema sério num joelho, e devido à pandemia, não foi possível concretizar a produção, o que deveria suceder agora, com data marcada para 15 de setembro, dentro do espírito de boa fé e do contratualmente definido entre as partes", refere ainda a estação, que deseja a Ljubomir Stanisic "o melhor para o futuro e para as escolhas que fez."

Natural da ex-Jugoslávia, Ljubomir, de 42 anos, está radicado em Portugal desde 1997, país onde se afirmou como um chef reconhecido e abriu vários restaurantes, entre os quais o 100 Maneiras.

Tornou-se conhecido do grande público ao participar como jurado na primeira edição, em 2011, de Masterchef Portugal (RTP1), foi autor e protagonista do programa "Papa Quilómetros" (onde correu vários países com a família numa auto-caravana) e deu a cara por "Pesadelo na Cozinha".