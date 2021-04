Finalmente, a investigação sobre dois dos "derivados" mais perigosos do 25 de Abril de 1974: o Conselho da Revolução e as FP-25 de Abril. David Castaño e Maria Inácia Rezola biografam a "instituição" que quis ser a vanguarda militar e controlar a sociedade civil. Nuno Gonçalo Poças trata da ameaça do terror.