Crucivore durante a atuação no RAC Club, marcada por um ritmo poderoso e uma voz gutural.
Crucivore durante a atuação no RAC Club, marcada por um ritmo poderoso e uma voz gutural.Foto: Reinaldo Rodrigues
Cultura

#LisboaEscuta: O caos do heavy metal está à solta em Lisboa

Embora o heavy metal tenha desaparecido de muitas das rádios e dos palcos nacionais, tornando-se um fenómeno 'underground', na verdade nunca desapareceu das ruas de Lisboa. Pequenas comunidades de músicos e fãs celebram alguns subgéneros musicais menos conhecidos e esta é uma história de música muito alta e sobre a ideia de comunidade e liberdade. Na segunda reportagem do projeto #LisboaEscuta mergulhamos no death metal.
Publicado a
Loading content, please wait...
Música
edição impressa
#LisboaEscuta
Diário de Notícias
www.dn.pt