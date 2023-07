Lisa Marie Presley morreu devido a uma cirurgia para perder peso

A morte de Lisa Marie Presley, cantora e compositora e filha única da lenda do rock and roll Elvis, foi causada por uma obstrução intestinal relacionada com uma anterior cirurgia de perda de peso, segundo os médicos legistas.

A causa da morte foi determinada como sendo "uma obstrução do intestino delgado causada por tecido cicatricial que se desenvolveu após uma cirurgia bariátrica. O modo de morte é natural", afirmou o Departamento de Examinadores Médicos do Condado de Los Angeles numa declaração na quinta-feira.

Presley, que teve uma vida difícil na sombra do pai mundialmente famoso, morreu em janeiro, aos 54 anos, depois de ter sido descoberta sem reação em sua casa, tendo sido levada de urgência para o hospital.

A cirurgia bariátrica que a cantora fez é um procedimento de bypass para redução do estômago efetuado em pessoas que pretendem perder o peso em excesso.

Presley foi encontrada pelo seu ex-marido a 12 de janeiro e declarada morta ao fim da tarde.

O ex-marido, Danny Keough, que vivia na sua propriedade no subúrbio de Calabasas, em Los Angeles, ainda tentou fazer reanimação cardiorrespiratória até à chegada dos paramédicos chegarem e a transportarem para o hospital, onde foi colocada em coma induzido com suporte de vida antes de morrer.

Para além de Keough, de quem se divorciou em 1994, Lisa Presley também tinha sido casada com Nicolas Cage, Michael Jackson e com o ator e compositor Michael Lockwood.