Libertação, xamanismo e danças de contacto num festival para 30 pessoas

De frente para as velhas pedras de uma casa senhorial normanda, emerge do fosso uma silhueta nua. "Bem-vindo ao Hâvre de Perché", diz "Ziggy Lou", a "bruxa". Aqui, máscaras e distanciamento físico desapareceram: a covid-19 deu lugar à "arte, poesia e amor".

Como esta cartomante, cerca de 30 pessoas foram confinadas durante as últimas três semanas no Hâvre de Perché, um edifício fortificado do século XVI, perdido no meio do campo e rodeado de tendas.

Neste refúgio longe da pandemia, os dias são passados em música, ao ritmo da dança, do xamanismo ou de oficinas de desenho. Com três palavras-chave: "libertação", "transcendência" e "êxtase".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Vista aérea da casa senhorial e das tendas que dão apoio ao festival. © SAMEER AL-DOUMY / AFP

"Queríamos de facto criar uma espécie de bolha, onde se pode esquecer a merda lá fora", diz Louise Vallex, também conhecida como "Ziggy Lou", 30 anos, com uma coroa de flores na cabeça.

A fim de penetrar neste universo paralelo e neste lugar secreto, todos os participantes submeteram um teste PCR negativo, a pedido da associação Perchépolis, que supervisiona este micro evento devido ao facto de não ser possível organizar o seu festival electro anual. O teste é uma condição obrigatória para relegar o "distanciamento social" ao esquecimento.

"A nossa aposta é dizer que podemos divertir-nos como crianças sendo responsáveis como adultos", explica o seu diretor artístico, Samy El Moudni, de vestido carmim e brincos de cogumelos. O contacto com o mundo exterior nesta atípica "colónia de férias" está limitado à comida.

"Sem julgamento", todos são aqui encorajados a "serem os seus melhores seres humanos", com a ajuda de fatos e lantejoulas biodegradáveis. Isto cria uma atmosfera que é metade Rocky Horror Picture Show metade Princesa com Pele de Burro: entre as grossas paredes da mansão, um jovem nu serve de modelo para 'princesas' com vestidos coloridos.

Uma das atividades do festival, o desenho de nu artístico. © SAMEER AL-DOUMY / AFP

"É um confinamento completamente improvável", diz Thomas Lasserre. O jovem basco "toma banho de felicidade", imerso num jacuzzi onde os seus alegres convivas se deliciam após uma oficina de "dança de contacto", onde todos aprenderam a ondular em duo, apoiando-se constantemente no corpo do seu parceiro.

Tempo recuperado

"O contacto carnal ainda é melhor do que estar em frente do ecrã", diz Lasserre, para quem a pandemia, com a sua procissão de confinamentos e recolher obrigatório, "elevou o abraço ao nível das necessidades essenciais".

O estudante de 20 anos de idade admite prontamente "estar perdido" perante "um mundo em convulsão". "Imergir-me num mundo onde a experimentação é permitida pareceu-me ideal para me conhecer melhor e encontrar o meu caminho no meio deste caos."

Os jantares são servidos numa tenda. © SAMEER AL-DOUMY / AFP

"Pode ser um sonho, mas eu não quero viver num clima de ansiedade", considera "Maya", no seu roupão de banho rosa bordado com um dragão. Enquanto o governo francês se mostra preocupado com os riscos de saúde mental do segundo confinamento, a mulher de 27 anos - que deseja permanecer anónima, tal como outros participantes entrevistados pela AFP - "vê cada vez menos notícias".

No entanto, o castelo está longe de estar desligado do mundo. Sob o dossel da sala de coworking, instalado no topo de uma torre, os residentes passam metade dos seus dias a desenvolver sites e projetos imobiliários, ou a prestar aconselhamento jurídico.

Trabalho, criatividade: o equilíbrio parece parar a perda de tempo causada pela pandemia. Para Maxime, os dias do primeiro confinamento, que eram todos semelhantes, acabaram: o programador informático "diferencia os dias" graças às oficinas artísticas que marcam as suas noites.

Rose Bûcher, a tatuadora que, em vez de dormir durante o dia, passou a desenhar. © SAMEER AL-DOUMY / AFP

A artista de tatuagens Rose Bûcher aproveita a energia dos teletrabalhadores para desenhar. " Incita-me a fazer coisas, em vez de passar os meus dias sozinha a dormir", diz a mulher de 29 anos de Estrasburgo.

Os participantes até vislumbram na sua "pequena utopia" inspirações para "o próximo mundo". Chloé, 26 anos, já sonha em "deslocalizar" o seu trabalho no setor farmacêutico para fora de Paris. "Esta experiência reforça a minha convicção de que se pode sentir menos só no campo do que numa grande cidade".

"As pessoas ainda pensam que viver no campo é aborrecido", sorri Ziggy Lou. "Mas é possível criar cultura por si próprio, saindo do caminho".