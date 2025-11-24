Lewis Capaldi atua em julho na praia da Figueira da Foz numa data única em Portugal

O cantor escocês Lewis Capaldi, considerado um fenómeno à escala global, atua em 18 de julho na praia do Relógio, na Figueira da Foz, foi anunciado esta segunda-feira, 24 de novembro.A estreia de Lewis Capaldi em Portugal em nome próprio acontece oito anos após ter assegurado a primeira parte de Sam Smith, em Lisboa, em maio de 2018, ainda antes de lançar, em novembro desse ano, o ‘single’ “Someone You Loved”, que se tornou a música mais ouvida de sempre em ‘streaming’ no Reino Unido.Em informação adiantada à agência Lusa pela promotora MOT – Memories of Tomorrow, o músico, de 29 anos, dará na praia da Figueira da Foz, no litoral do distrito de Coimbra, “um concerto exclusivo ao pôr do sol”, no dia seguinte ao espetáculo do também britânico Sting, cuja lotação já se encontra esgotada.A MOT adiantou que os dois concertos, promovidos em parceria com a Live Nation, “reforçam o estatuto da cidade” da região Centro “como um dos destinos musicais de referência em Portugal”.“Conseguimos encontrar um destino em Portugal capaz de acolher grandes eventos, fora dos grandes centros. E este destino, a Figueira da Foz, está a ser muito bem visto lá fora pelos artistas, por aquilo que o diferencia: uma praia, à beira-mar, no Centro de Portugal, é uma grande mais-valia”, argumentou, ouvido pela Lusa, Tiago Castelo Branco, diretor-geral da MOT.“Divinely Uninspired To A Hellish Extent”, o primeiro álbum de originais, “catapultou Lewis Capaldi de músico de quarto para fenómeno global”, em 2019, tendo sido o disco mais vendido no Reino Unido nesse ano e em 2020, destacou a promotora.Segundo a MOT, para além de “Someone You Loved”, sucessos como “Before You Go”, “Hold Me While You Wait”, “Forget Me” e “Wish You the Best” alcançaram o topo das tabelas “em mais de 30 países e somam hoje mais de 30 mil milhões de ‘streams’ [audições digitais] a nível mundial”.A ainda curta carreira do músico escocês tem tanto de sucesso e comunhão com o público, como de inspiração e superação de dificuldades: diagnosticado com uma doença neurológica crónica - a síndrome de Tourette, que provoca tiques – Lewis Capaldi anunciou, em junho de 2023, uma pausa que se prolongou por quase dois anos, para se concentrar na sua recuperação física e mental.Dias antes dessa decisão, o cantor escocês tinha sido obrigado a interromper um concerto no festival de Glastonbury.Lewis Capaldi haveria de regressar a Glastonbury já este ano, para uma atuação surpresa, de apenas 35 minutos, considerando-a o momento mais feliz da sua vida.Neste novo capítulo da carreira, o cantor escocês lançou vários temas que “rapidamente conquistaram o público”, como “Almost”, “Something In The Heavens” ou “The Day That I Die”, além de “Survive”, que é já o ‘single’ mais vendido de 2025, frisou a MOT.Depois de esgotar uma digressão de arenas no Reino Unido com 200.000 bilhetes vendidos, Lewis Capaldi tem em curso outras 12 datas, todas esgotadas, na Nova Zelândia, Austrália e Emirados Árabes Unidos, até ao início de 2026 e anunciou uma nova digressão, também já parcialmente esgotada, a partir de abril, com 26 datas nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Irlanda, a qual inclui o espetáculo em Portugal a 18 de julho.Os bilhetes para o concerto da Figueira da Foz estarão à venda na sexta-feira, com preços de 60 e 120 euros.