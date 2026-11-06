LEFFEST celebra os mundos do cinema

LEFFEST, a sigla do Lisboa Film Festival, já entrou na linguagem cinéfila dos espetadores portugueses. Ao celebrar o seu 20º aniversário (a partir de hoje, 6 de novembro e até dia 15), o certame dirigido por Paulo Branco reflete, não apenas a sua dimensão de produtor, mas também uma visão de distribuidor/exibidor que começa no reconhecimento da complexidade do atual mundo do cinema. Aliás, tendo em conta a diversidade industrial e comercial em que os filmes passaram a existir, deveremos usar o plural e falar dos mundos do cinema.A diversidade começa nos lugares que o festival passou a ocupar: Cinema São Jorge, Culturgest, Cinema Nimas, NOS Vasco da Gama e Teatro do Bairro. A abertura oficial (hoje, às 19h00) ocorrerá no São Jorge com Paper Tiger, drama policial do americano James Gray revelado no último Festival de Cannes. Provêm também de Cannes alguns dos acontecimentos marcantes da programação, nomeadamente na Seleção Oficial competitiva, da qual sairá a distinção principal do festival (Grande Prémio NOS) — o respetivo júri é presidido pelo canadiano David Cronenberg, um dos “habitués” que regressa ao LEFFEST.De Cannes será possível ver também, por exemplo, o drama The Dreamed Adventure, da alemã Valeska Grisebach, o fresco histórico Notre Salut, do francês Emmanuel Marre, a fábula social Fjord (Palma de Ouro), do romeno Cristian Mungiu, ou a fantasia pós-apocalíptica Resurrection, do chinês Bi Gan (estes dois últimos nas antestreias). Ainda na competição, atenção a Os Christophers, de Steven Soderbergh, um dos mais prodigiosos objetos de cinema dos últimos tempos. .Na secção Descobertas surge um conjunto de títulos de autores menos conhecidos, ou em princípio de carreira, incluindo Elephants in the Fog, de Abinash Bikram Shah, representante do Nepal na corrida ao Óscar de Melhor Filme Internacional, e Ceniza en la Boca, nova realização do ator mexicano Diego Luna. A presidir ao júri desta secção estará a atriz alemã Barbara Sukowa que será homenageada através da exibição de alguns títulos marcantes da sua carreira. Também em destaque estarão o dinamarquês Lars von Trier (com uma retrospetiva integral), a americana Kelly Reichardt, o sul-coreano Lee Chang-dong, a francesa Sophie Letourneur e o português Tiago Guedes (incluindo a passagem da sua mais recente realização, Aquí, baseada em J. M. Coetzee). . Nos ciclos temáticos, “(i)moralidades” discute a perigosa instabilidade das fronteiras entre justeza moral e forças malignas, questão que, de alguma maneira, ecoa também num conjunto de filmes reunidos sob a designação “A Morte do Diabo” — O Enforcamento (1968), do japonês Nagisa Oshima, é uma das preciosidades a redescobrir. Enfim, entre as cópias restauradas, teremos um clássico de Orson Welles (O Estrangeiro, 1945), um título da “nova vaga” alemã assinado por Alexandre Kluge (Despedida de Ontem, 1966), um símbolo da produção independente americana realizado por Charles Burnett (My Brother’s Wedding, 1983) e o filme da francesa Paula Delsol (La Dérive, 1964) redescoberto na última edição de Cannes Classics..10 filmes para (re)descobrir . AMERICAN DHARMA(“(i)moralidades”)Integrado num ciclo concebido para discutir as fronteiras entre moral e imoral, esta é uma realização de 2018 assinada por Errol Morris, um dos nomes fundamentais do cinema documental. Morris dialoga com Steve Bannon, ex-conselheiro de Donald Trump, expondo os mecanismos de um pensamento que, afinal, se apresenta (e justifica) como muito ligado a várias referências do cinema clássico de Hollywood. .AVES DE RAPINA(“7 Pecados Capitais”)Eric von Stroheim dizia que este seu filme — Greed (1924) — não existia, já que os cortes feitos pela Metro Goldwyn Mayer destruíram para sempre a ambição do seu projeto. Ainda assim, os “restos” que sobram de tão trágica aventura criativa (240 minutos na cópia que o festival vai exibir) constituem uma magoada obra-prima sobre a sedução fatal do ouro e as sombras interiores da consciência humana. .BUTTERFLY JAM(competição)Kantemir Balagov, 35 anos, originário da região da Circássia, é um dos talentos mais singulares do atual cinema russo. Depois de Tesnota (2017) e Violeta (2019), este é o seu primeiro filme em língua inglesa, centrado nas atribulações de um adolescente de uma família circassiana em Nova Iorque — um conto moral de perturbante realismo com subtis interpretações de Barry Keoghan e Riley Keough. .A CASA DE JACK(retrospetiva)Com Matt Dillon no papel de um sociopata que, com metódica objetividade, vai narrando os seus crimes, este The House that Jack Built (2018) é, para já, a última longa-metragem do dinamarquês Lars von Trier. Através de uma teia narrativa que liga a crueza das situações à evocação do Inferno de Dante, o espectador descobre-se envolvido numa fascinante parábola sobre as fronteiras do Bem e do Mal. .LA DÉRIVE(filmes restaurados)Foi, em maio, um dos grandes acontecimentos da secção de clássicos do Festival de Cannes. Assinado pela escritora e cineasta Paula Delsol (1923-2015), datado de 1964, este retrato de uma mulher envolvida numa insólita “deriva” emocional e intelectual, é uma das joias esquecidas dos tempos da Nova Vaga francesa — a agilidade da câmara exprime, afinal, a ideia de que o cinema renasce, filme a filme. .ENTRE OS DEDOS(retrospetiva)Integrado na retrospetiva de Tiago Guedes, esta produção de 2008 (co-assinada com Frederico Serra) será, talvez, o objeto mais consistente de uma trajetória sempre marcada pela paixão do realismo. Contando uma história em que as feridas familiares se entrelaçam com os dramas profissionais, é também um belo exemplo de direção de atores, com um elenco liderado por Filipe Duarte e Isabel Abreu. .FATHERLAND(antestreias)Com assinatura do polaco Pawel Pawlikowski, autor de Guerra Fria (2018), foi um dos filmes maiores de Cannes. No seu centro está Thomas Mann, interpretado por Hanns Zischler, de regresso à Alemanha, em 1949, para receber o Prémio Goethe. O reencontro do escritor com a pátria acaba por se transfigurar num sobressalto de traumas não ditos, assombrados por culpas sem rosto — realismo do imponderável. .HANNAH ARENDT(homenagem)A homenageada é Barbara Sukowa, atriz que assume a personagem da historiadora e filósofa Hannah Arendt (1906-1975), figura incontornável do pensamento sobre os sistemas de poder e a herança do nazismo. Realizado por Margarethe von Trotta em 2012, o filme elabora um subtil testemunho sobre o modo como Arendt acompanhou (e escreveu sobre) o julgamento de Adolf Eichmann, em Jerusalém, em 1961. .A IDADE DE OURO(cine-concerto)Momento emblemático do surrealismo no cinema, o hiper-clássico L’Âge d’or (1930) regressa em cópia restaurada e em formato de cine-concerto, com Rodrigo Amado (saxofone) e David Maranha (percussão e órgão) a interpretarem uma banda sonora inédita. A realização de Luis Buñuel, com a colaboração de Salvador Dalí, desafiava todas as formas de figuração, narrativa e envolvimento do espetador. .YOU CAN SEE EVERYTHING(antestreias)Mesmo não conhecendo este documentário de Nathan Fielder e Lance Oppenheim sobre Elizabeth Holmes, figura central do escândalo Theranos (que abalou o universo científico dos EUA e, em boa verdade, toda a sociedade americana), não será arriscado reconhecê-lo como um dos títulos do momento — a ponto de vários analistas americanos o colocarem na lista de candidatos ao Óscar de melhor filme de 2026.