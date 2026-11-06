Scarlett Johansson em 'Paper Tiger'.
Scarlett Johansson em 'Paper Tiger'.
Cultura

LEFFEST celebra os mundos do cinema

Começa hoje a 20ª edição do Lisboa Film Festival, cruzando novidades com ciclos temáticos e clássicos em cópias restauradas — Lars von Trier e Kelly Reichardt estão entre os homenageados.
João Lopes
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Cinema
Paulo Branco
LEFFEST
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