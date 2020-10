Leffest 2020: Almodóvar, Ferrara, Woody Allen e um Nobel no júri

Feliz o festival que sabe celebrar a virtude do cinema em sala. O LEFFEST manda-nos para as salas com toda a segurança e vinca a importância de se celebrar a arte cinematográfica ao vivo, sem "pay per views" ou recursos online. O festival de Paulo Branco também acredita na presença dos artistas e mesmo com a pandemia no auge promete a vinda de figuras relevantes, desde os repetentes Christian Petzold e Matthieu Amalric a Mona Fastvold, cineasta norueguesa aclamada em Veneza com The World to Come. Mas a grande presença (e também repetente) é do Nobel da Literatura Peter Handke, que integra o júri da competição.

Num ano em que é preciso repensar tudo, o LEFFEST mostra uma das suas mais entusiasmantes seleções de sempre. No anúncio da programação, foram confirmados alguns dos filmes mais esperados da próxima temporada. É de prever que na seleção oficial fora de competição muitas salas vão ter lotação esgotada em Sintra (Olga Cadaval) e em Lisboa (Tivoli e Nimas). Nesse foco de "best of" dos maiores festivais do mundo, destaque para as antestreias de Rifkin's Festival, de Woody Allen; Nomadland - Sobreviver na América, de Chloé Zhao, o Leão de Ouro, de Veneza; The Human Voice, a curta de Pedro Almodóvar com Tilda Swinton, Kajillionaire, o regresso tão esperado de Miranda July ou Falling, a estreia de Viggo Mortensen na realização.

Na competição, há também títulos sonantes como Undine, o novo de Christian Petzold; Sportin' Life, documentário de Abel Ferrara concluído em confinamento; Malmkrog, do romeno Christi Puiu ou In the Dusk, título do lituano Sharunas Bartas que chega ao festival com carimbo de seleção oficial do Festival de Cannes. Só é de espantar a ausência de títulos portugueses, sobretudo numa altura em que se discute a sua sobrevivência, embora ainda venham a surgir novidades no programa.

Os lisboetas e sintrenses vão ter também uma bela oferta este ano: uma retrospetiva integral de Paul Thomas Anderson, cineasta de obras-primas como Embriagado de Amor ou Linha Fantasma. Clément Cogitore, cineasta quase desconhecido em Portugal, também terá uma homenagem, juntamente com Wong Kar-wai, cineasta de Hong Kong que marcou um imaginário nas últimas décadas. Alguns dos seus filmes vão ter visionamento com cópia restaurada.

Como sempre, o festival assume-se como um evento para além do cinema e estão previstos dois simpósios: As Artes e o Público do Mundo Pós-pandemia e o 25º Aniversário do Património Mundial da Unesco de Sintra.



Destaque ainda para uma seleção de filmes de Fréderic Bonnaud, crítico francês e antigo membro do comité do festival, para homenagear a Cinemateca Francesa. Oportunidade para se descobrir ou rever obras como L'Atalante, de Jean Vigo ou Adieu Philipine, de Jacques Rozier.

O programa da RTP, Cinemax, também terá um espaço no festival e Tiago Alves, o seu responsável, programou uma sessão com as curtas de Ana Rocha de Sousa, a cineasta do excelente Listen, em estreia esta semana. Curtas que foram sempre ignoradas por cá...

Há ainda um ciclo intitulado Os Olhares em Confronto, com curadoria de Alexey Artamanov, Inês Branco Lopez e Denis Ruzaev. Um ciclo com filmes que podem ir de Manoel de Oliveira a Buñuel e que serve para refletirmos sobre a perspetiva do olhar do cineasta e do espetador.

Em suma, um festival onde tudo pode e vai acontecer, mesmo um concerto de Salvador Sobral num programa chamado Noche de Ronda que inclui cinema mexicano.