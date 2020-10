Jon Stewart está de volta para comentar a atualidade (e fazer-nos rir) na Apple TV

A plataforma de streaming Apple TV + anunciou na terça-feira que assinou um contrato com o comediante e apresentador Jon Stewart, e a sua produtora, a Busboy Productions, para várias temporadas de um novo programa de atualidade.

Este será o primeiro programa de Stewart na televisão desde sua saída do The Daily Show em 2015, quando passou a pasta a Trevor Noah.

Ainda não é conhecido o título nem a data de lançamento do novo programa de Jon Stewart (que provavelmente só chegará aos espectadores no próximo ano) mas já sabemos que cada episódio terá uma uma hora, com um só tema, e que "explorará tópicos que atualmente fazem parte das conversas no país". Não será um programa diário e será acompanhado por um podcast.

Aos 57 anos Jon Stewart é um dos apresentadores mais populares da história da televisão americana. O programa The Daily Show, na Comedy Central, ganhou 20 prémios Emmy dos 56 para que esteve nomeado durante os 16 anos em que Stewart foi o apresentador. Desde que saiu do programa, tem estado afastado da ribalta, fazendo apenas aparições ocasionais no programa The Late Show (na CBS) apresentado pelo seu ex-colega Stephen Colbert.

Em 2014, escreveu e realizou o filme Rosewater - Uma Esperança de Liberdade, um filme sobre liberdade de expressão, que recordava a história da prisão do jornalista Maziar Bahari na altura das eleições no Irão, em 2009. Como disse, na altura, em entrevista ao DN, na sua opinião o humor e a política são dois universos que se interligam: "A sátira, em minha opinião, pode ser um instrumento importante em países onde a liberdade de expressão não está garantida. Há sempre limites e a mudança não vem da sátira. A mudança chega com aqueles que estão no terreno! Às vezes, a sátira bem feita pode ter alguma influência", dizia.

Stewart voltou ao cinema, já este ano, com Irresistible, uma comédia política protagonizada por Steve Carrell, de que foi argumentista e realizador. O filme teve uma estreia limitada nos EUA no verão:

Chegou a estar anunciado um programa de Stewart na HBO mas o projeto acabou por não se concretizar.