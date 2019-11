John Cleese apresenta solo de comédia em Portugal

O comediante John Cleese vem a Portugal para apresentar o seu espetáculo Last Time To See Me Before I Die no dia 7 de maio do Coliseu de Lisboa. Segundo a promotora Everything is New, os bilhetes vão estar à venda a partir de sábado, com preços entre os 20 euros (para a galeria) e os 90 euros (cadeiras de orquestra).

Estreado em 2013, este solo de stand up comedy apresentou-se inicialmente como o espetáculo de despedida do humorista que, entretanto, continua numa interminável digressão mundial - o que confirma o caráter absurdo do humor de Cleese. Para os portugueses, porém, esta poderá ser mesmo a última oportunidade para vê-lo em palco antes de ele morrer.

John Marwood Cleese, de 80 anos, é um dos mais conhecidos humoristas britânicos, foi membro dos Monty Python onde era um dos principais responsáveis pelos textos, e criador e protagonista da série Fawlty Towers. Como ator conseguiu ainda uma nomeação para os Óscares com a sua participação no filme Um Peixe Chamado Vanda (1988).

Em 2015 o ex-Monty Python publicou as suas memórias e explicava ao DN que gostava muito mais de escrever do que ser ator: "No início escrevia tudo o que representava, até porque era mais bem pago para representar do que para escrever. Gostava das pessoas com quem trabalhava, mas as filmagens eram repetitivas. Posso fazê-lo mas não é o que mais gosto, garanto."