Joaquim Jorge lança "Notas da Covid-19" em setembro

Joaquim Jorge, biólogo e fundador do Clube dos Pensadores, vai publicar um livro da sua autoria intitulado "Notas da Covid-19", cuja capa é da ilustradora Elsa Lé. A obra é editada pela editorial Novembro.

O livro será lançado em setembro, mas o DN teve acesso à pré-publicação que conta com um pequeno excerto da obra.

"Este vírus - Covid -19 - foi um aterrorizador golpe nas nossas vidas, parece a Mãe de Todas as Batalhas. Mostra-nos o quanto tudo é secundário, os nossos problemas - pessoais, sociais ou profissionais - passam para segundo plano e sobressai com nitidez o que de verdade importa: a sobrevivência, a nossa e a de todos. Acho que deter esta pandemia é responsabilidade de todos e de todas. Se te protegeres, proteges as outras pessoas.

Com o medo de morrer os portugueses mudaram de atitude, saíram da sua zona de conforto, têm sido solidários e obedientes. Acho que os portugueses iniciaram uma relação de ódio ao vírus, estão lentamente a domar o seu medo para viver e amar com liberdade."