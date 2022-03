Brunch com

A herdade que João Moura Jr. comprou há nove anos a Inácio Ramos - curiosamente ao mesmo homem que lhe pagou os primeiros honorários da carreira, aos 14 anos -, permitiu-lhe cumprir o sonho de ter o seu pedaço de campo. Em Évora, faz a vida entre a agricultura e os animais que cria - duas dezenas de cavalos que treina diariamente, vacas mansas e touros de ganadaria brava que não lida em praça mas cumprem a sua missão nos treinos que faz na herdade. "Tenho o meu canto, que é um sonho desde pequeno. Mas nestes tempos de crise tem-me saído do pelo", admite, sentado na sala comum do lindíssimo Convento do Espinheiro, onde nos servem café e Coca-Cola, chips e bolinhos para nos adoçar a conversa.

Quem o veja, entre o discurso tímido e o sorriso franco que se torna riso com facilidade, não lhe dá os quase 33 anos que já conta no calendário. E muito menos os 15 de alternativa, que neste ano celebra com um calendário de corridas cheio, concentrado em Portugal por opção. "Tenho 15 anos de alternativa e muitos mais de corridas antes e sempre toureei em Espanha, França, Equador, Colômbia, Estados Unidos... Já passei por toda a parte onde há tauromaquia, mas neste ano quis celebrar aqui. Sinto-me muito português, gosto de dar o máximo em Portugal e a temporada planteia-se da melhor maneira. Agora, que haja sorte."