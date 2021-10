O dom da ominipresença. Joana Ribeiro está por todo o lado. É um dos rostos de Glória, mas mas também pode ser vista na Prime Video em Infinito, fábula de ficção científica onde é um ser com poderes de reencarnação ao lado de Mark Whalberg e Chiwetel Ejiofor. Como se não bastasse, tem nos cinemas Fátima, de Marco Pontecorvo e o drama Sombra, de Bruno Gascon. A seguir, vêm duas séries com impacto global: The Man who Fell to Earth, sequela do filme mítico com David Bowie para a Showtime/CBS e Das Boot- O Submarino, ao lado de Vicky Krieps. Tudo isto faz de Joana um dos casos mais internacionais do talento novo português, bem ao lado de nomes como Nuno Lopes, Victoria Guerra, Daniel Melchior, Albano Jerónimo ou Alba Baptista.

O que Glória tem que uma série inteiramente portuguesa não tem?