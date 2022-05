Jean-Jacques Annaud regressou a Portugal depois de ter estado na Festa do Cinema Francês há 7 anos com A Hora do Lobo.

Filmar um incêndio, um incêndio que parou o mundo: Notre-Dame. Mas filmar a uma escala de um realismo escancarado, com atores e fogo verdadeiro, mas, ao mesmo tempo, incorporar imagens televisivas e dos telemóveis dos milhares que estiveram a 15 de abril em Paris, em 2019. Uma mistura, uma experiência. Ideia de um jovem? Não, de um veterano de 78 anos, Jean-Jacques Annaud, realizador de pérolas como A Guerra do Fogo e O Nome da Rosa, mas também de equívocos como Black Gold ou A Hora do Lobo. Ele próprio que esteve em Lisboa para uma tarde de intensa promoção deste Notre-Dame em Chamas, sempre com um sorriso de um cavalheiro e uma sinceridade desarmante.

"O que quis foi literalmente colocar a plateia no meio do fogo. Este filme nasceu de um desejo de dar às pessoas algo que justifique a saída das suas casas para uma sala após a pandemia. O cinema tem de ser mesmo uma alternativa à televisão. O som imersivo e o tamanho da tela têm de nos dar uma ideia de experiência. E as pessoas estão habituadas a ver o fogo de longe, mas senti-lo de perto é uma outra coisa. O meu prazer foi fazer um filme destes com esta escala e dar-lhe uma roupagem de suspense", começa por dizer. Em Portugal, Notre-Dame em Chamas estreou-se precisamente nas salas IMAX para que a experiência que o cineasta sinaliza tenha maior potência. A questão é perceber-se como se seduz o público para um espetáculo onde se sabe o seu final e sem estrelas de cinema. Talvez pelo nome de Annaud, um explorador da imagem e dos conceitos...