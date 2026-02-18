Jean Eustache e Philippe Garrel: duas obras enraizadas no imaginário da década de 1960.
Jean Eustache e Philippe Garrel: duas obras enraizadas no imaginário da década de 1960.
Cultura

Jean Eustache e Philippe Garrel. Dois cineastas “inclassificáveis”

As obras de Jean Eustache e Philippe Garrel, geradas na Nova Vaga francesa, têm tanto de experimental como de poético — estão em destaque na programação do cinema Nimas, a partir de sexta-feira, 20.
João Lopes
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Cinema
nouvelle vague
Nimas

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt