Era uma vez uma miúda imparável, irrequieta e inteligente...

Podia começar assim a história da incrível Janis Joplin, nascida há 80 anos (19 janeiro), cujo espetacular sucesso como cantora de blues e rock prometia um final feliz. Mas os astros trocaram-lhe as voltas, dando-lhe um fim trágico e prematuro no auge da fama e do sucesso.