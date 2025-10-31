‘It: Welcome to Derry’ e outras paragens para o Halloween

Deixou de ser possível acompanhar o ritmo a que surgem, no pequeno e no grande ecrã, novas produções adaptadas do prolífico universo literário de Stephen King. Só nos últimos quatro meses, houve uma série (The Institute, na HBO Max), um filme (The Long Walk - O Desafio), e agora a muito aguardada prequela televisiva de It aparece, também na HBO Max, para pregar uns sustos a tempo do Halloween. Recuperando a figura do palhaço Pennywise, ou a “Coisa”, que já tinha amedrontado adolescentes em It (2017) e adultos em It: Capítulo 2 (2019), muito depois da minissérie dos anos 90, It: Welcome to Derry dispõe de oito episódios para dilatar os efeitos do terror, enquanto conta a história das origens de Pennywise, que, na verdade, se confunde com a história de uma cidadezinha muito americana saída da imaginação de King.Ambientados na década de 60, mais precisamente, no ano de 1962, somos introduzidos a Derry como quem dá um passou-bem a um monstro: em menos de dez minutos, uma horrorosa criatura recém-nascida espalha o pânico dentro de um carro, fazendo prever que não haverá paz para os meninos e meninas naquela cidade vagamente situada no estado do Maine. De resto, tal como os dois filmes anteriores, a série é uma criação do realizador Andy Muschietti (juntamente com a irmã Barbara Muschietti e Jason Fuchs), o que torna muito coesa a abordagem spielbergiana que já vinha do filme de 2017, com a demora em mostrar o palhaço e o deleite nas imagens de miúdos de bicicleta a percorrerem estradas largas num espírito de aventura em bando. .Cumprindo os tempos de atuação de Pennywise (ainda interpretado por Bill Skarsgård), It: Welcome to Derry passa-se 27 anos antes dos acontecimentos desse primeiro filme e cruza personagens de maneira a definir a linha de um terror que se manifesta em vívidos pesadelos, de entre os quais se destacará, no episódio piloto da série, uma sequência inteira dentro de uma sala de cinema: o lugar onde as sensações fortes, literalmente, acontecem.Dir-se-ia então que esta é uma proposta adequadíssima ao Dia das Bruxas - antes de chegarem os próximos episódios e mais temporadas -, mas para quem quer explorar outras hipóteses de serão, eis um pequeno menu: GOOD BOY\u0007Onde ver: nos cinemas . Com o desnecessário subtítulo português “Fiel até à Morte”, Good Boy é um filme com um conceito apelativo e intrigante: e se experienciássemos o terror pelos olhos de um cão? É isso que sucede nesta primeira longa-metragem (apenas 72 minutos) de Ben Leonberg, realizador que filmou o seu próprio cão, Indy, ao longo de três anos, em poses sugestivas de estranheza, seja a olhar para uma parede vazia ou para algo no fim das escadas... O resultado não será extraordinário, mas, na sua modesta expressão de cinema de género, Good Boy narra suficientemente bem a história de um cão que acompanha o seu dono doente até uma casa de campo abandonada, onde o animal, à medida que o humano definha, vai acedendo aos fenómenos sobrenaturais daquele domicílio antigo. Vale sobretudo pelo ator de quatro patas e pelo retrato da sua incomensurável fidelidade. . WHAT WE DO IN THE SHADOWS\u0007Onde ver: Disney+ e HBO Max . Por esta altura do campeonato, já deveria ser um clássico. Série com seis temporadas, What We Do in the Shadows (2019-2024) é facilmente a melhor diversão de vampiros que se encontra nas plataformas, nascida de um filme de 2014 dos neozelandeses Jemaine Clement e Taika Waititi, antes de este último se voltar para o pote de ouro da Marvel. Episódios de 20 minutos que concentram as dificuldades diárias/noturnas de um grupo de sugadores a viver em Staten Island nos nossos dias. . CASPER\u0007Onde ver: Disney+ e SkyShowtime . E que tal regressar aos clássicos de família dos anos 1990? Reencontrar Casper (1995) no meio de catálogos de streaming tem o seu quê de nostálgico e reconfortante: por um lado, transporta-nos para um tempo em que o cinema era uma indisciplinada combinação de registos, permitindo peças de humor negro insólito como A Família Addams; por outro, sintoniza-nos com um nível de criatividade nos efeitos especiais que nada tem que ver com a insipidez tecnológica de muitas das produções de hoje. Casper dá-nos isso mesmo, na aventura de um fantasminha que assombra, sem malícia, uma mansão no Maine. . FRANKENSTEIN\u0007Onde ver: SkyShowtime .De tantas vezes revisitado no cinema - e mesmo agora, em novembro, vai estrear na Netflix uma nova adaptação de Guillermo del Toro -, Frankenstein foi perdendo a relação com as origens; não só as origens do romance de Mary Shelley, mas também as estéticas, que encontramos na sua primeira adaptação do cinema sonoro, pelo muito esquecido realizador James Whale. Neste filme de 1931, protagonizado por Boris Karloff, está toda a delicadeza de uma grande fábula humana. Aqui, o terror é só uma forma de nos vermos ao espelho. .Doçura ou travessura? Com estas sugestões de Halloween será mais fácil escolher