Vampire Weekend regressam ao NOS Alive

A banda nova-iorquina Vampire Weekend atua no festival NOS Alive a 12 de julho para apresentar o novo álbum, que segundo a banda já estará terminado, embora sem data de lançamento.

Os Vampire Weekend surgiram em 2008 com o álbum homónimo quase de seguida consagrado, a que sucederam Contra (2010) e Modern Vampires of the City (2013).

Esta será a primeira vez que regressam a Portugal após o concerto no Alive em 2013. Os Vampire Weekend juntam-se ao cartaz da 13.ª edição do festival que este ano acontece entre 11 e 13 de julho no Passeio Marítimo de Algés e onde já estão confirmados Bon Iver, The Cure, Curadoria Bridgetown (Carla Prata, Dillaz, DJ Dadda, Nubai Soundsystem, Plutonio, Saint Jhn, Trace Nova e Lé Vie), Jorja Smith, Ornatos Violeta, Pip Blom, The Smashing Pumpkins, Sharon Van Etten, Tash Sultana, Thom Yorke e Chemical Brothers.

Os bilhetes para o NOS Alive já estão à venda, a preços que vão dos 65 euros (diário) aos 149 euros (passe para três dias).