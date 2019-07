Taylor Swift é a celebridade mais bem paga. Ronaldo está em sexto lugar

Estas são as celebridades mais bem pagas do mundo

Tem 29 anos, é norte-americana e está no topo da lista das 100 celebridades mais bem pagas do mundo. De acordo com o ranking da Forbes, divulgado esta quarta-feira, a cantora Taylor Swift ganhou nos últimos 12 meses, entre junho de 2018 e junho de 2019, qualquer coisa como 185 milhões de dólares (cerca de 165 milhões de euros), um valor que não contabiliza os impostos, refere a revista.

Nesta lista milionária, a Forbes Celebrity 100, o futebolista Cristiano Ronaldo, que no ano passado transferiu-se do Real Madrid para a Juventus, ocupa o sexto lugar (97 milhões de euros) atrás do argentino Lionel Messi, que está na quarta posição, com 113 milhões de euros. Já Neymar está em sétimo, com 93 milhões de euros.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A cantora norte-americana regressa à liderança deste ranking, graças ao álbum e à digressão Reputation, de 2018, que, segundo a Forbes, foi a que registou maior bilheteira nos EUA ao arrecadar 266,1 milhões de dólares (cerca de 236 milhões de euros). Swift já tinha ocupado o primeiro lugar desta lista em 2016, devido ao disco e tournée 1989.

Logo a seguir está Kylie Jenner. A jovem, de 21 anos, amealhou 170 milhões de dólares (cerca de 150 milhões de euros) no último ano por causa da do sucesso da linha de cosméticos que lançou online. Recorde-se que a irmã mais nova do clã Kardashian entrou para a história ao ganhar o título de bilionária mais jovem de sempre, atribuído em março deste ano pela Forbes, que estima uma fortuna avaliada em mil milhões de dólares (889 milhões de euros).

A completar o pódio está o cunhado da jovem empresária. O rapper Kanye West, casado com a estrela da TV norte-americana Kim Kardashian, regressou à lista após uma ausência de quatro anos. A Forbes estimou que os ganhos do músico, antes dos impostos, são de 150 milhões de dólares (cerca de 133 milhões de euros) provenientes sobretudo devido à linha de ténis Yeezy que tem a sua assinatura.

Ed Sheeran e a banda The Eagles no top 10

Neste ranking, em que a revista norte-americana estima os ganhos das celebridades antes dos impostos e das comissões feitas aos agentes, também está o músico Ed Sheeran, que passou por Portugal com dois concertos em junho no Estádio da Luz. A Forbes estima que o britânico ganhou cerca de 98 milhões de euros ganhos nos últimos 12 meses. Só a digressão mundial Divide, que termina este verão depois de mais de dois anos na estrada, arrecadou mais de 533 milhões de euros.

No top 10 está também a banda dos anos 1970 The Eagles, que no ano passado voltaram à estrada com uma digressão, o apresentador de televisão Dr. Phill McGrawe e o pugilista Canelo Álvarez.

De acordo com a revista norte-americana, as 100 celebridades mais bem pagas do mundo conseguiram, no total, ganhos de 6,3 mil milhões de dólares (5,6 mil milhões de euros) nos últimos 12 meses.

No ano passado, o ranking foi liderado pelo pugilista Floyd Mayweather e o ator George Clooney,que este ano ficaram fora do top 10.