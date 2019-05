Serão três os concertos de Madonna em Lisboa em janeiro

A digressão europeia de Madonna arranca em Lisboa não com um, como já tinha sido anunciado, mas com três concertos no Coliseu de Lisboa a 16, 18 e 19 de janeiro de 2020, anunciou a promotora Everything is New e confirmou a cantora no seu site oficial.

Os bilhetes para os concertos em Lisboa estarão à venda a partir de sábado, 25 de maio, às 10.00, com preços que vão dos 75 euros (para a galeria) até aos 400 euros (para as cadeiras de orquestra).

A digressão "Madame X" arranca a 12 de setembro em Nova Iorque e, depois das datas americanas (Nova Iorque, Chicago e Los Angeles), a cantora chega à Europa para atuar em Lisboa, Londres e Paris.

O novo disco de Madonna, Madame X, chegará às lojas a 14 de junho. Para já, conhecemos os temas Medelín, I Rise e Crave.