Revisitar luta dos "partisans" na Jugoslávia

Está a chegar ao fim o ciclo de filmes do Doclisboa apresentado no cinema Ideal, em Lisboa: Greetings from Free Forests (que podemos traduzir por qualquer coisa como Saudações das Florestas Livres) revisita lugares da atual Eslovénia para redescobrir memórias da Segunda Guerra Mundial e, mais concretamente, da luta dos "partisans" em defesa da Jugoslávia face à ocupação alemã.

Realizado pelo americano Ian Soroka (nascido em Nova Iorque, em 1987), Greetings from Free Forests segue uma lógica mais ou menos televisiva, reunindo imagens e testemunhos contemporâneos, a par de materiais de arquivo cuja valor informativo e vibração emocional foram, de alguma maneira, intensificados pela passagem das décadas. Com um detalhe que, em boa verdade, é raro em televisão: as vozes do tempo presente permanecem quase sempre em off, em contraponto com as imagens (passadas ou presentes) que vamos descobrindo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Infelizmente, o filme parece não acreditar muito no próprio sistema de linguagem que montou. Uma vezes porque tenta complementar as informações com uma locução "descritiva", também em off, que desmancha a tensão das imagens e sons que estamos a acompanhar. Outras porque a ausência física dos narradores se vai reduzindo a um "truque" algo formalista, enfraquecendo a relação com as imagens que os acompanham e, de alguma maneira, "ilustram" (o que não banaliza a beleza dos muitos recantos das florestas revisitadas).

Seja como for, nada disto anula a importância do testemunho histórico, e tanto mais quanto somos levados a recordar capítulos da história europeia da guerra a que nem sempre se dá a devida atenção (cinematográfica ou televisiva). Greetings from Free Forests ganhou o Grande Prémio Cidade de Lisboa para Melhor Filme da Competição Internacional no DocLisboa"2018 - está em exibição no Ideal, até 24 de Julho, sempre às 19h00.

* * Com interesse