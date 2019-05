Estão escolhidos os últimos dez finalistas da Eurovisão

A segunda semifinal foi quase exclusivamente em inglês. A apenas Jonida Maliqi da Albânia cantou na sua língua materna e a Roko da Croácia cantou metade da música em croata.

O último finalista a ser anunciado foi Malta. Uma passagem muito comemorada pela comitiva.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Conchita Wurst esteve na gala, com cabelo curto (aparentemente rapado) e a tradicional barba, mas morena, e anunciou que vai cantar na final com antigos vencedores.

Durante as interpretações, houve tempo para que os internautas comparassem os participantes. Tamara Todevska da Macedónia do Norte foi comparada a Elsa de Frozen ou a Claire Underwood de House of Cards.

Houve também algumas desilusões, tal como aconteceu na semifinal em que Portugal foi eliminado e San Marino apurado. Neste caso, a Dinamarca foi a desilusão.

A final está marcada para sábado às 20.00. Ao todo 20 canções vão competir. Estarão já a concurso os tradicionais Big Five (Espanha, França, Itália, Alemanha e Reino Unido) e a vencedora do ano passado Israel, que têm passagem garantida à final.

As votações das semifinais apenas serão reveladas depois da grande final.