Os 500 anos da viagem de Fernão Magalhães comemoram-se esta sexta-feira

As iniciativas que assinalam esta sexta-feira os 500 anos da partida da frota liderada pelo navegador português Fernão de Magalhães vão passar pelo Pavilhão do Conhecimento - Ciência Viva, Teatro Camões, no Parque das Nações, e o Pavilhão das Galeotas do Museu da Marinha. Do programa da Estrutura de Missão para as Comemorações do V Centenário da Viagem de Circum-Navegação destacam-se vários eventos, entre os quais um concerto de Dulce Pontes e as atividades destinadas a crianças e jovens.

Logo pela manhã, entre as 10:00 e as 16:00, decorre no Pavilhão do Conhecimento - Ciência Viva "Magalhães: + Mundo ao Mundo", que contempla uma série de atividades pedagógicas sobre a sustentabilidade do oceano dirigidas aos alunos do pré-escolar, 1º ciclo, 2º ciclo, secundário e ensino superior.

No período da tarde, no Pavilhão das Galeotas do Museu da Marinha, é possivel ver, a partir das 17:00, a emissão especial filatélica "500 anos da Viagem de Fernão de Magalhães e Sebastian el Cano", dos CTT.

No mesmo local, às 17:15 começa o fórum Uma Viagem pelo Legado de Magalhães. Neste evento, os professores Francisco Contente Domingues (Universidade de Lisboa), Juan Marchena (Universidade Pablo de Olavide de Sevilha) e Maria João Bebianno (Universidade do Algarve) vão intervir no painel 1, denominado Perspetivas Históricas e Científicas. No painel 2, subordinado ao tema As Novas Gerações, vai proceder-se à entrega do prémio ao vencedor do concurso do programa "Mais Mundo", com a presença da secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão.

Dulce Pontes e a Banda da Armada atuam no Museu da Marinha

Também no Museu da Marinha vai decorrer a apresentação do livro A Primeira Viagem de Circum-navegação de Fernão de Magalhães (1519-1522). Eswtudo Náutico e Geográfico, de Avelino Teixeira da Mota. No mesmo espaço vai estar patente a exposição Marinheiros da Esperança, com desenhos realizados por crianças de hospitais públicos de Portugal, Espanha e Itália.

Na presidência do Conselho de Ministros estará também patente a exposição de ilustrações do livro Fernão de Magalhães - o Homem que se Transformou em Planeta.

O Museu da Marinha, no Pavilhão das Galeotas, vai ainda ser o palco para o concerto da Banda Armada e Dulce Pontes, cujo início está marcado para as 19:15, seguindo-se o cocktail de encerramento Sabores da Viagem de Circum-Navegação.

A fechar as comemorações, no Teatro Camões, realiza-se, às 21:30, o concerto das escolas artísticas, com os alunos da Academia de Música e Dança do Fundão e do Conservatório D'Artes de Loures.

