O roteiro para dar música ao ano novo de norte a sul

Concertos não faltam para quem se quiser despedir de 2018 ao som de música e com uma interminável lista de intérpretes e bandas. Veja os principais espetáculos.

Terreiro do Paço, Lisboa

Desde há algum tempo que, na capital, a Passagem do Ano se transformou numa espécie de festival de música, com sucessivos dias de concertos até à apoteose final, na noite de 31. Este ano, a festa a arranca já sábado, 29, com espetáculo concebido em exclusivo para esta ocasião pelo músico e produtor Branko, antigo membro dos Buraka Som Sistema, que convidou amigos como Carlão, Sara Tavares, Dino D"Santiago e Cachupa Psicadélica para uma viagem musical pelas novas sonoridades de Lisboa. Para amanhã, 30, está marcado um recital da Orquestra Metropolitana de Lisboa, com direção do maestro Pedro Amaral e a participação especial do tenor Carlos Guilherme e da soprano Elisabete Matos, composto por obras de Beethoven, Puccini e Verdi. Já a noite de ano novo, a 31, começa ao som de música tradicional portuguesa, com uma atuação do músico minhoto Daniel Pereira Cristo, que surgirá acompanhado de nomes como Tatanka, João Só e Ana Bacalhau. Depois da meia-noite, sobe ao palco Richie Campbell, que vai partilhar o palco com artistas como Dengaz, Mishlawi, Plutonio e DJ Dadda.

Terreiro do Paço, Lisboa. 29 a 31 de dezembro, sábado a segunda, 21.30. Entrada livre

Cachupa Psicadélica, Dino D'Santiago, Sara Tavares e Carlão são os convidados de Branko este sábado na Praça do Comércio

Casino de Lisboa

Os The Gift são os cabeças-de-cartaz da festa de Ano Novo no Casino de Lisboa, onde atuam a partir dos primeiros minutos de 2019, no palco da Arena Lounge. Antes apresentam-se os Trio Naranjus e ainda antes da meia-noite haverá ainda tempo para um espetáculo de stand-up comedy com Aldo Lima.

Casino Lisboa, Lisboa. 31 de dezembro, segunda, 22.00. Livre

Fábrica da Musa, Lisboa

Boa música e boa cerveja é o que se promete nesta festa, com curadoria da associação cultural Filho Único. Na fábrica da cerveja Musa, a noite começa com Éme, Sreya e Hipster Pimba, continua com Sar e DJ Problemas e continua 2019 adentro com Black e DJ Firmeza.

Fábrica Musa, Lisboa. 31 de dezembro, segunda, 22.00. €15

Musicbox, Lisboa

Como já começa a ser tradição, a noite de ano novo é festejada no popular clube lisboeta ao som dos ritmos quentes da América Latina. O mestre-de-cerimónias volta a ser o programador do espaço, Pedro Azevedo - ou melhor, o seu alter-ego La Flama Blanca - que desta vez convidou também para a cabine de dj os amigos Consuelo y Ferrary.

Musicbox, Lisboa. 31 de dezembro, segunda, 24.00. €15 a €20

Estúdio Time Out, Lisboa

O espaço situado no Mercado da Ribeira volta a receber da festa de passagem de ano da promotora Match Attack, que este ano tem como anfitriã a cantora Da Chick. Sob o mote "It's a Groovy Celebration", a artista vai recriar nesta festa "um Soul Train clássico dentro de uma festa no Studio 54 da Nova Iorque dos anos 70". Para animar ainda mais a noite, convidou alguns amigos como Bandido$, Bill Onair, Antoine Gilleron, Radio Cacheu e Jeff Lennon,

Estúdio Time Out, Lisboa. 31 de dezembro, segunda, 23.00. €30

B.Leza, Lisboa

Aqui, a passagem do ano festeja-se com ritmos cabo-verdianos. O cabeça-de-cartaz é nada mais nada menos que o vocalista dos Bulimundo, Zequinha nha Reinalda, também conhecido como o "rei do funaná", numa noite em que também vão atuar nomes como Calú Moreira ou DJ Sixty Nine.

B.Leza, Lisboa. 31 de dezembro, segunda, 22.30. €20

Titanic Sur Mer, Lisboa

É como uma mistura de carnaval com passagem de ano que se anuncia esta festa, batizada de Reiveilhão-Baile de Máscaras Irmãos Catita! Como o nome indica, o programa está a cargo dos Irmãos Catita, que chamaram alguns convidados para animar a noite, como os Ena Pá 2019, Miss Gretty Star, Miss Suzy e Senhorita Manu de La Roche "numa banheira de leite de burra".

Titanic sur Mer, Lisboa. 31 de dezembro, segunda, 22.30. €25

Casa Independente, Lisboa

Pró Ano Logo Se Vê, é sob este mote que se recebe 2019, sem grandes alaridos mas muita animação, na Casa Independente, ali para os lados do intendente. Batida, DJ Satélite e Rita Só são os nomes convidados para colocar toda a gente a dançar.

Casa Independente, Lisboa. 31 de dezembro, 22.00. €25

Clube Ferroviário, Lisboa

O recém-renovado clube lisboeta prepara-se para receber 2019 em grande, com uma festa com vista para o Tejo, que terá como principal chamariz o concerto dos Cais do Sodré Funk Connection. A animação continua depois noite fora na psita de dança, com a música de Progressivu e DJ Big.

Clube Ferroviário, Lisboa. 31 de dezembro, segunda, 22.00 €25

Avenida dos Aliados, Porto

Tal como na capital, também no Porto a festa de passagem do ano começa já hoje, sábado, 29, com um concerto de Diogo Piçarra na Avenida dos Aliados. Além do habitual palco da Avenida dos Aliados, onde são esperadas cerca de 200 mil pessoas, a animação prolongar-se-á também este ano ao Largo do Amor de Perdição e à Praça de Gomes Teixeira, onde hoje e amanhã atuarão vários djs. Para a noite de ano novo, o artista convidado volta a ser Pedro Abrunhosa, que já prometeu um espetáculo em grande, com quase duas dezenas de músicos em palco.

Avenida dos Aliados, Porto. 29 e 31 de dezembro, sábado e segunda, 21.30. Entrada livre

Hard Club, Porto

No antigo mercado Ferreira Borges vão ser as batidas da música eletrónica a marcar a entrada no novo ano. A ação desenrola-se pelas duas salas do hard club, que nesta noite vão receber nomes como Lewis Fautzi, Frank Maurel, Gusta-vo, Tiago Fragateiro ou Ruuar.

Hard Club, Porto. 31 de dezembro, segunda, 23.55. €10

Zona Ribeirinha de Portimão

Na cidade algarvia de Portimão a despedida de 2018 faz-se também com três dias de música. A festa começa já hoje à noite, com um concerto de Richie Campbell, enquanto amanhã, 30, é a vez de David Fonseca subir ao palco instalado na Zona Ribeirinha, messo junto à água. Na véspera de Ano Novo, a animação está a cargo dos brasileiros dos Axé Brasil e do Dj Oskar.

Zona Ribeirinha, Portimão. 29 a 31 de dezembro, sábado a segunda 22.00 Livre

Praia dos Pescadores, Albufeira

A praia dos Pescadores, mesmo no centro de Albufeira, prepara-se para mais uma vez receber aquela que é considerada uma das maiores festas do algarve, para a qual são esperadas cerca de 50 mil pessoas. Fernando Daniel e Wilson Honrado garantem a animação durante as últimas horas de 2018, e após a meia-noite, já depois do tradicional fogo-de-artifício, sobem ao palco os HMB.

Praia dos Pescadores, Albufeira. 31 de dezembro, segunda, 21.30. Entrada livre