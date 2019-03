O filme de Nicolas Cage em Sintra tem hoje o plano final

Nicolas Cage com a língua a sair da boa, com dificuldade em falar e a mal aguentar-se em pé. Do outro lado, um dos mais míticos cineastas "indie" do cinema de terror internacional a sorrir. O contexto são as filmagens de Color Out of Space, o regresso de Richard Stanley, o cineasta que foi o primeiro realizador de A Ilha do Dr. Moreau. O DN chega ao plateau de Sintra desta adaptação do conto homónimo de H.P. Lovecraft e entra numa dimensão "twilight", numa New England onde as coisas começam a ficar deformadas e uma estranha força do além começa a ganhar força.

Color Out of Space termina hoje a sua rodagem inteiramente em Portugal. Uma rodagem que segundo um dos produtores portugueses, Mário Patrocínio, da Bro, não podia ter corrido melhor e que pode marcar uma nova era para Portugal albergar grandes produções de Hollywood. Com um orçamento de 6 milhões de dólares e em elenco que inclui, além de Cage, atores de peso como Joely Richardson e o lendário Tommy Chong, é já uma das maiores produções a serem rodadas entre nós.

Sintra foi a base de uma equipa que misturou profissionais de Hollywood e muitos técnicos de Portugal.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Color Out of Space, pela amostra, poderá ser um dos filmes de culto para o final deste ano ou princípio do próximo, tendo beneficiado em Portugal do novo programa de captação de produções estrangeiras do ICA, o Cash Rebate. Neste momento encontra-se em fase de pós-produção e é bem possível que o tratamento sonoro seja feito entre nós. Depois de Frankie, de Ira Sachs, mais uma obra de grande peso a ser rodada entre nós.

Em breve, o DN conta tudo sobre a sua exclusiva visita às filmagens.