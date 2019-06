O documentário da Netflix que arrasa Moro, Bolsonaro e Temer

Sérgio Moro está hoje nas notícias sobre a sua possível imparcialidade na condução do processo Lava Jato, mas em janeiro estreava no Festival Sundance este documento que investigava e dava pistas sobre o fim da democracia no Brasil desde o impeachment a Dilma Rousseff e a queda de Lula. Democracia em Vertigem tem uma realizadora que investiga em gesto político e que assume a sua parcialidade. E aí não engana ninguém: mesmo com críticas à falência ética e moral do PT, Petra Costa, filha de antigos ativistas contra a ditadura militar brasileira, está a filmar um golpe e a querer dizer ao espetador que as elites e a Direita travaram o processo que Lula tinha iniciado no começo do seu primeiro mandato.

Através de imagens de arquivo e de um acesso privilegiado a Lula e a Dilma Rousseff, o filme expõe de forma didática todo o processo que culminou na queda de governo até à eleição de Jair Bolsonoro. Tem imagens que denunciam um complô entre juízes e políticos de direita, ao mesmo tempo que prova um país "rachado", sublinhado num plano simbólico no Planalto, onde um autarca decide que os apoiantes de Dilma ficam à esquerda da linha divisória. O que surpreende mesmo é a forma como consegue mostrar as emoções de Lula à flor da pele nos momentos em que percebe que a inevitabilidade da sua detenção está ao virar da esquina ou quando segue Dilma no exato momento em que acaba de ver a votação no Senado para a sua destituição. E, nesse plano, trata-se de um mecanismo emocional que visa afirmar uma ideia de humanidade. Dilma e Lula não são peões políticos, a câmara de Petra não corta as lágrimas que caem dos seus rostos.

De alguma forma, Democracia em Vertigem é um filme complemento a outro documentário, O Processo, de Maria Augusta Ramos, apenas visto por cá no IndieLisboa. Mas se em ambas visões há um registo de prova de cabala ou de golpe palaciano, Democracia em Viagem tem um pouco menos de cinema e mais de ativismo político, embora Petra ganhe o filme por apostar em confissões íntimas a partir de uma narração que revela um desencanto de quem anuncia nuvens sombrias quanto ao futuro do seu país. Ao fim ao cabo, mais do que peripécias do nascimento de um fascismo populista, a crónica neste registo é a de um trauma. É precisamente esse aspeto que parece conferir ao filme uma carga assustadora, quase de "thriller" onde os maus-da-fita roubam o sonho de uma democracia de 35 anos - "A democracia no Brasil e eu temos a mesma idade e eu pensava que aos trinta iríamos estar em terreno sólido", ouve-se Petra a dizer.

Alinhe-se ou não na teoria do filme, há uma sensação de que estamos perante um pedaço de História, filmado com uma solenidade que inclui música grave de Rodrigo Leão e um trabalho de câmara que filma Brasília como um terreno de um palco Shakespereano, onde intrigas e traições surgem como uma espécie de compêndio de como um dos mais aclamados e populares líderes mundiais se tornou num prisioneiro político. Após o que o The Intercept denunciou, a carga desta mensagem fica ainda mais pesada...

Democracia em Vertigem não vive do arremesso do panfleto mas não deixa de ter uma energia notável de filme de protesto para as audiências internacionais poderem refletir sobre o que se está a passar no Brasil. Petra Costa convenceu a Netflix a apostar nesta sua teoria de como o Brasil não está a dar certo nestes dias de vertigem. Fê-lo com duas horas de cinema documental que deixam em transe qualquer espetador... imparcial.

3 estrelas