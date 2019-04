Novo álbum de Madonna, "Madame X", sai a 14 de junho e tem canção de Blaya

O novo álbum de Madonna, Madame X, sai a 14 de junho, anunciou a artista na sua página oficial. Explicou ainda que 14.º álbum de estúdio foi gravado ao longo dos últimos 18 meses em Portugal, Londres, Nova Iorque e Los Angeles (Estados Unidos) e que foi criativamente influenciado por Lisboa, ontem tem vivido "ao longo dos últimos anos".

"Lisboa é onde o meu disco nasceu. Encontrei lá a minha tribo e um mundo mágico de músicos incríveis que reforçaram a minha crença de que as músicas à volta do mundo estão todas ligadas e são a alma do universo", afirma a cantora no site oficial.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Dino d'Santiago, Celeste Rodrigues, Fábia Rebordão, Ricardo Toscano, Gaspar Varela e as Batuqueiras de Cabo Verde são alguns dos artistas com quem Madonna se cruzou nos últimos meses, a avaliar pelas fotografias e vídeos que tem divulgado nas redes sociais. Porém, para já, nenhum destes nomes aparece no alinhamento divulgado.

Feito com a colaboração do produtor francês Mirwais, o álbum Madame X apresenta 15 temas entre os quais uma versão de Faz gostoso, da cantora portuguesa Blaya, que Madonna interpreta em português com a artista brasileira Anitta (que já tinha interpretado este tema no último Rock in Rio Lisboa), e Medellín, o primeiro single divulgado hoje, que é um dueto com o músico colombiano Maluma.

Madame " celebra "a longa relação" da cantora norte-americana com a música e a cultura latinas e as canções são interpretadas em português, espanhol e inglês, lê-se no texto de apresentação.

Madonna tem estado a viver em Portugal há mais de um ano, para acompanhar o percurso desportivo de um dos filhos adotivos, jogador do Benfica. Em 2018, quando completou 60 anos, Madonna disse numa entrevista à revista italiana Vogue que a temporada recente em Lisboa a influenciou no processo criativo deste álbum. "Conheci imensos músicos maravilhosos e acabei por trabalhar com muitos deles no meu novo disco, por isso, sim, Lisboa influenciou a música e o meu trabalho. Como não influenciar? Não sei como é que eu teria passado este ano sem ter conhecido toda esta cultura", disse a cantora norte-americana na entrevista.

De acordo com a página oficial, nas próximas semanas serão anunciadas mais informações sobre o álbum, vídeos oficiais e atuações ou eventos. Sabe-se, para já, que Madonna vai atuar na final do Festival Eurovisão da Canção, em maio, em Telavive, Israel, numa informação avançada pela KAN, estação pública de televisão israelita.