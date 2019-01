Nirvana processam Marc Jacobs por usar "sorriso" desenhado por Kurt Cobain

Em 1992, antes ainda de ser uma das estrelas da moda nova-iorquina e de ter assumido a direção criativa da casa Louis Vuitoon, o estilista Marc Jacobs tinha 29 anos e trabalhava na marca americana de roupa desportiva Perry Ellis. Foi aí que criou a coleção grunge, numa referência à cena musical de Seattle que incluía nomes como Nirvana, Pearl Jam ou Alice in Chains. Não se pode dizer que tenha sido um grande sucesso e o estilista acabou até por ser dispensado, mas foi a coleção foi tão falada que acabou por tornar conhecido do grande público o nome de Marc Jacobs.

Em novembro passado, relançou essa coleção com o olhar de 2018, agora com a sua marca própria.

A surpresa aconteceu ainda antes do ano terminar: os Nirvana apresentaram uma queixa num tribunal da Califórnia, acusando Marc Jacobs de infringir os direitos de autor. Isto porque a nova coleção usa um símbolo de um sorriso muito semelhante àquele que foi criado por Kurt Cobain em 1991, registado como símbolo da banda em 1993 e que desde então é usado em várias peças de merchandising.

O grupo alega ainda que Jacobs usou, sem autorização, frases de canções dos Nirvana, como "smells like teen spirit" e "come as you are" em materiais publicitários. Os representantes dos Nirvana pedem a retirada dos produtos (uma t-shirt, uma camisola e umas meias) do mercado e das referências ao grupo, assim como uma indemnização monetária.

Marc Jacobs usa de facto uma imagem de sorriso muito parecida à dos Nirvana mas em vez de olhos em cruzes tem as suas iniciais, M e J; e em vez da palavra Nirvana colocou "Heaven" ("céu").