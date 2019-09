Morreu o fotógrafo de moda Peter Lindbergh

A notícia foi confirmada pela sua página de Instagram: "É com grande tristeza que anunciamos a morte de Peter Lindbergh a 3 de setembro de 2019, com 74 anos, deixando a sua mulher Petra, a sua primeira mulher Astrid, quatro filhos Benjamin, Jérémy, Simon e Joseph, e sete netos. Deixa um enorme vazio." A causa da morte não foi divulgada. O texto é acompanhado por uma fotografia de Lindbergh, a preto e branco como ele gostava de tirar, mas sem qualquer dos modelos que posaram para a sua máquina, só um espaço vazio:

Nascido em 1944, no território da atual Polónia, Peter Lindbergh estudou em Berlim, onde trabalhou com o fotógrafo alemão Hans Lux antes de abrir o seu próprio estúdio. Mudou-se para Paris em 1978, fotografou o trabalho dos principais estilistas e trabalhou para as grandes revistas de moda, com destaque para a Vogue, Vanity Fair, Harper's Bazaar e The New Yorker. Entre as muitas capas com a sua assinatura, é impossível não recordar aquela que reuniu para Vogue inglesa, em janeiro de 1990, aquelas que eram algumas das supermodelos mais conhecidas da altura: Naomi Campbell, Linda Evangelista, Tatjana Patiiz, Christy Turlington e Cindy Crawford:

O preto e branco era a sua imagem de marca e gostava de captar as modelos o mais naturalmente possível: "Odeio retoques. Odeio maquilhagem. Digo sempre: tirem a maquilhagem!".

Peter Lindbergh também fez três edições do famoso calendário Pirelli, com a particularidade de na edição de 2017 ter usado atrizes de cinema em vez de modelos e de estas não terem posados nuas. "Atualmente o papel dos fotógrafos de moda é mostrar que temos que libertar as mulheres, e todos, do terror da perfeição e da juventude", explicou Lindbergh, citado pelo El País, na apresentação do calendário. "Num momento em que as mulheres são representadas como embaixadoras da beleza e da perfeição, pensei que era importante lembrar que há uma beleza diferente, mais real e autêntica, que não é manipulada pela publicidade nem nada."

Um dos seus últimos trabalhos foi para a edição de setembro da Vogue britânica, que contou com a duquesa Meghan Markle como editora convidada. Nesta edição, com o título "Forces For Change" ("forças para a mudança"), fotografou 15 "mulheres extraordinárias", entre as quais a atriz Jane Fonda, a modelo Adut Akech, a ativista Greta Thunberg e a bailarina Francesca Hayward.

Na sua conta de Instagram, a modelo Linda Evangelista publicou uma fotografia com Peter Lindbergh e uma simples mensagem: "RIP, meu Peet":

"Peter Lindbergh era verdadeiramente um grande fotógrafo, cuja estética criativa moldou toda a indústria da moda", reagiu Justine Picardie, diretora da Harper's Bazaar. "A sua imagética era única, com uma combinação entre elegância e romance, e ele tinha também um raro e brilhante talento para contar histórias", disse, recordando o trabalho que ele fez em 1993 para a Harper's Bazaar com a modelo Amber Valetta, nas ruas de Nova Iorque: "É uma das minhas histórias de moda preferidas de sempre. No entanto, como quase todo o seu trabalho excecional, transcende a moda e permanece intemporal agora, como quando apareceu pela primeira vez".

Edward Enninful, diretor da Vogue britânica, também prestou a sua homenagem ao fotógrafo: "Peter Lindbergh era simultaneamente um fotógrafo visionário e um bom amigo. A sua capacidade para ver a verdadeira beleza nas pessoas, e no mundo, era incessante e permanecerá através das imagens que criou".

A atriz Kate Winslet também publicou duas fotos suas, tirada por Peter Lindbergh:

"O meu coração está partido", escreveu a atriz Charlize Theron. "Peter Lindbergh era um génio e o mestre absoluto na sua arte. Além disso, o que fazia dele verdadeiramente único era a sua simpatia e o incrível sentido de humor. Um dos melhores seres humanos que já conheci"

As homenagens nas redes sociais são imensas. Tal como muitas outras pessoas, a atriz Penelope Cruz também se despediu do fotógrafo: