Morreu Max Wright, o pai do extraterrestre Alf

O ator Max Wright, mais conhecido por ter desempenhado o papel de Willie Tanner, o pai adotivo do extraterrestre Alf na popular série da década de 1980, morreu esta quarta-feira, aos 75 anos, depois de anos a lutar contra um cancro, segundo revelou a família ao site TMZ.

Wright morreu na sua casa na Califórnia. Tinha sido diagnosticado com um linfoma em 1995.

O ator era famoso por ter sido Willie Tanner em ALF, Uma Coisa do Outro Mundo, uma série da NBC que passou entre 1986 e 1990 (em Portugal na RTP e mais tarde na TVI), tendo também participado em séries como Buffalo Bill, Cheers, Aquele Bar ou Quantum Leap.Foi também o gerente do café Central Perk, nos primeiros episódios de Friends, entre outros papéis. Participou, no total, em 66 séries ou filmes enquanto ator.

O ator que dava o corpo a Alf (as iniciais de Alien Life Form, isto é, forma de vida extraterrestre), Mihaly Meszaros, morreu em 2016. A voz era do marionetista Paul Fusco, que também era o criador, produtor e realizador da série, além de dar a vida à marioneta do extraterrestre nos planos apertados.