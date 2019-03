Morreu a realizadora Agnès Varda

Agês Varda no Porto, em 2016

A realizadora, nascida na Bélgica em 1928 mas radicada em França, recebeu no ano passado um Óscar Honorário da Academia de Hollywood. Nessa mesma cerimónia esteve nomeada, pela primeira, para um Óscar: o de melhor documentário, com o filme Visages Villages (Olhares, Lugares). Ela não dava muita importância aos prémios: "Agora é a altura dos prémios de carreira. Tenho uma Palma de Ouro de honra, um César de honra... só me rio! Que velhice tão agradável estou a ter! E o melhor é que continuo a trabalhar muito", comentava em 2017 numa entrevista ao DN.

Fotógrafa, argumentista, atriz, realizadora e artista visual, a cineasta esteve envolvida em projetos de todos os géneros: curtas e longas-metragens, documentário e ficção. Era carinhosamente chamada de "a mãe" (mais tarde "a avó") da Nouvelle Vague.

A longa carreira da realizadora começou em 1954, com La pointe courte, nos primórdios do movimento cinematográfico Nouvelle Vague, tinha Varda apenas 27 anos. Mas foi com Cléo de 5 à 7, ou em português, Duas Horas na Vida de Uma Mulher (1962), que mostrou a sua singuar voz.

A sua filmografia inclui Vagabond (Sem Eira nem Beira), que venceu o Leão de Ouro no Festival de Veneza, em 1985, filme sobre a vida do seu marido, falecido em 1990, o realizador Jacques Demy. Em 2000, Os Respigadores e a Respigadora foi um dos seus filmes mais aclamados.

Em 2008, assumiu-se como protagonista em As Praias de Agnès, que ganhou o César para melhor documentário. A propósito desta autobiografia documental, a crítica do DN Inês N. Lourenço escreveu: "É senhora de uma obra que se pode ler como um mapa de afetos, rostos, temas e lugares, numa insaciável busca e desejo pelas imagens".

Agnès Varda foi membro do júri no Festival de Veneza em 1983, e no Festival de Cannes em 2005.