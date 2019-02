Morreu a atriz Cremilda Gil

Não preciso de dizer o quanto não gosto de Trump. É, portanto, incompreensível o que me fez ficar acordado até às 3h30 da manhã de quarta-feira para ver o discurso do "Estado da Nação". Com Obama conseguia dormir. Estava minimamente seguro. Com Trump ninguém está. Vejo Stephen Colbert (SIC Radical) em "bingewatch" como quem vê uma novela, o New York Times é para mim um jornal do bairro e a CNN passou a ser o meu canal - e Fareed Zakaria o seu profeta. Devo estar doente. Ou o mundo. Talvez os dois. Basta olhar para a capa de ontem da Economist (que andou anos quase "negacionista"... e ver o título): "Alerta Crude - a verdade sobre o petróleo e as alterações climáticas".