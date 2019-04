Mick Jagger já foi operado ao coração e deve ter alta nos próximos dias

O vocalista dos Rolling Stones, 75 anos, foi operado ao coração em Nova Iorque, Estados Unidos, para reparar uma das válvulas cardíacas. Mick Jager estará em repouso e deve ter alta nos próximos dias, segundo a Billboard.

A cirurgia foi pouco invasiva, o que deverá permitir ao músico recuperar rapidamente. Por causa do procedimento cirúrgico, a banda norte-americana teve de cancelar vários concertos da nova digressão pelos Estados Unidos e pelo Canadá, no entanto o vocalista deve conseguir restabelecer-se a tempo das novas datas da digressão, agora marcada para julho.

Quando foi informado pelo médicos que não poderia participar na torn​​​​​​ée neste momento, Mick Jagger pediu desculpa a quem comprou bilhetes para o espetáculo, atarvés da rede social Twitter. "Estou devastado por ter que adiar a digressão, mas trabalharei duro para voltar ao palco assim que puder. Mais uma vez, enormes desculpas a todos", escreveu.

A banda devia iniciar a digressão norte-americana e canadiana da sua No Filter Tour no Hard Rock Stadium, em Miami, Flórida, no dia 20 de abril, terminando no Burl's Creek Even Grounds, em Ontário, no Canadá, em 29 de junho.

Os promotores AEG Presents e Concerts West aconselharam os detentores de bilhetes a manterem os seus bilhetes existentes, porque serão válidos para as datas reagendadas.