Mick Jagger está doente e Rolling Stones adiam início de digressão

"Devastado." É assim que Mick Jagger diz estar a sentir-se por dececionar os fãs após os Rolling Stones anunciarem que vão adiar uma digressão pelos Estados Unidos da América e Canadá, enquanto o vocalista recebe tratamento médico. Está doente mas não foi explicado qual o problema de saúde.

O cantor, de 75 anos, foi informado pelos médicos que não pode sair em tournée neste momento, mas foi também sossegado de que deve recuperar totalmente. Nenhum detalhe adicional de sua condição de saúde foi dado.

Mick Jagger já reagiu e escreveu no Twitter: "Sinto muito por todos os nossos fãs na América e no Canadá que já têm ingressos comprados. Estou devastado por ter que adiar a digressão, mas trabalharei duro para voltar ao palco assim que puder. Mais uma vez, enormes desculpas a todos."

Um comunicado do grupo explicou o motivo do adiamento: "Infelizmente, hoje, os Rolling Stones tiveram que anunciar o adiamento das próximas datas dos espetáculos nos EUA e Canadá - pedimos desculpas por qualquer inconveniente que isso cause a quem tem ingressos,: Desejamos tranquilizar os fãs que devem manter esses bilhetes, pois serão válidos para datas reprogramadas, que serão anunciadas em breve."

"Mick foi avisado pelos médicos que não pode sair em tournée neste momento, pois precisa de tratamento médico. Os médicos aconselharam Mick a fazer uma recuperação completa para que possa voltar ao palco o mais rápido possível", informou ainda a banda.

A banda devia iniciar a digressão norte-americana e canadiana da sua No Filter Tour no Hard Rock Stadium, em Miami, Flórida, no dia 20 de abril, terminando no Burl's Creek Even Grounds, em Ontário, no Canadá, em 29 de junho.

Os promotores AEG Presents e Concerts West aconselharam os detentores de bilhetes a manterem os seus bilhetes existentes, porque serão válidos para as datas reagendadas.