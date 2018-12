Mary Poppins e Roma nas shortlists dos nomeados aos Óscares

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood revelou nesta segunda-feira as shortlists de nove categorias dos Óscares, antecipando o anúncio dos nomeados a 22 de janeiro.

Como se esperava, Roma, de Alfonso Cuarón, está na short-list para Melhor Filme Estrangeiro. O filme, que valeu ao realizador mexicano um Leão de Ouro em Veneza, é uma produção Netflix, mas antes de estar disponível na plataforma estreia-se tradicionalmente nas salas de cinema. Já pode, aliás, ser visto nas salas portuguesas.

Roma tem competição de peso com Shoplifters: Uma Família de Pequenos Ladrões, de Hirokazu Kore-eda, vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes, ou o filme polaco Cold War - Guerra Fria , de Pawel Pawlikowski, que venceu o prémio de Melhor Realizador no Festival de Cannes.

Black Panther, de Ryan Coogler, que a Marvel espera ver como o seu primeiro filme nomeado para um Óscar de Melhor Filme, está para já nomeado para as categorias de Melhores Efeitos Visuais, Melhor Caracterização, Melhor Banda Sonora Original, e Melhor Canção, com All the Stars, de Kendrick Lamar e SZA.

Mary Poppins Returns (O Regresso de Mary Poppins) é outro dos filmes que se destacam nestas short-lists. O filme de Rob Marshall, uma sequela do clássico de Robert Stevenson, consta nas listas das categorias de Melhor Banda Sonora, Melhores Efeitos Visuais, e Melhor Canção com The Place Where Lost Things Go e Trip a Little Light Fantastic, categoria onde compete com Shallow de A Star is Born, com Bradley Cooper e Lady Gaga. O filme estreia-se nas salas portuguesas na próxima semana.

Peregrinação, de João Botelho, o candidato português a uma nomeação dos Óscares, ficou fora das shortlists já conhecidas destas nove categorias. De Portugal, contudo, estarão os cineastas Pedro Costa e Regina Pessoa como votantes, além de Carlos de Mattos, galardoado com dois Óscares, em 1982 e 1985, por Avanços Técnicos para o cinema.

A cerimónia da 91.ª edição dos Óscares está marcada para 24 de fevereiro de 2019.

Melhor Filme Estrangeiro

Birds of Passage, da Colômbia

The Guilty, Dinamarca

Never Look Away, Alemanha

Shoplifters, Japão

Ayka, Cazaquistão

Capernaum, Líbano

Roma, México

Cold War, Polónia

Burning, Coreia do Sul

Melhor Banda Sonora Original

Annihilation

Avengers: Infinity War

The Ballad of Buster Scruggs

Black Panther

BlacKkKlansman

Crazy Rich Asians

The Death of Stalin

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

First Man

If Beale Street Could Talk

Isle of Dogs

Mary Poppins Returns

A Quiet Place

Ready Player One

Vice

Melhor Canção Original

"When a Cowboy Trades His Spurs for Wings"de The Ballad of Buster Scruggs

"Treasure" de Beautiful Boy

"All the Stars" de Black Panther

"Revelation" de Boy Erased

"Girl in the Movies" de Dumplin'

"We Won"t Move" de The Hate U Give

"The Place Where Lost Things Go" de Mary Poppins Returns

"Trip a Little Light Fantastic" de Mary Poppins Returns

"Keep Reachin"" de Quincy

"I"ll Fight" de RBG

"A Place Called Slaughter Race" de Ralph Breaks the Internet

"OYAHYTT" de Sorry to Bother You

"Shallow" de A Star Is Born

"Suspirium" de Suspiria

"The Big Unknown" de Widows

Melhor Caracterização

Black Panther

Bohemian Rhapsody

Border

Mary Queen of Scots

Stan & Ollie

Suspiria

Vice

Melhores efeitos visuais

Ant-Man and the Wasp

Avengers: Infinity War

Black Panther

Christopher Robin

First Man

Jurassic World: Fallen Kingdom

Mary Poppins Returns

Ready Player One

Solo: A Star Wars Story

Welcome to Marwen

Melhor Documentário

Charm City

Communion

Crime + Punishment

Dark Money

The Distant Barking of Dogs

Free Solo

Hale County This Morning, This Evening

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

On Her Shoulders

RBG

Shirkers

The Silence of Others

Three Identical Strangers

Won"t You Be My Neighbor?

Melhor Documental (Curta-metragem)

Black Sheep

End Game

Lifeboat

Los Comandos

My Dead Dad"s Porno Tapes

A Night at the Garden

Period. End of Sentence.

"63 Boycott

Women of the Gulag

Zion

Melhor curta-metragem de animação

Age of Sail

Animal Behaviour

Bao

Bilby

Bird Karma

Late Afternoon

Lost & Found

One Small Step

Pepe le Morse

Weekends

Melhor curta-metragem de live-action

Caroline

Chuchotage

Detainment

Fauve

Icare

Marguerite

May Day

Mother

Skin

Wale