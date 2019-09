Magalhães e outros 244 homens numa exposição em Sevilha

Quinhentos anos depois da primeira circum-navegação do mundo, documentos originais reunidos numa exposição permitem-nos viajar ao passado e acompanhar os 245 homens que iniciaram há cinco séculos a maior aventura marítima de todos os tempos. "Não há um único herói e os protagonistas, de diferentes nacionalidade, devem partilhar a glória da proeza", afirma Antonio Fernández , historiador e um dos três comissários da exposição A viagem mais longa: a primeira volta ao mundo que foi inaugurada em Sevilha, no Arquivo Geral das Índias, com a presença dos Reis de Espanha, Felipe e Letizia. Uma mostra que além de contar um acontecimento chave da História, destaca o lado humano dos navegantes e "é uma homenagem ao espírito explorador do homem e a sua atitude frente ao desconhecido", acrescenta Fernández.

Um português, Fernão de Magalhães, desenhou o projeto mas seria um espanhol, Juan Sebastião Elcano, quem completaria a viagem que durou três anos e em todo o seu conjunto foi uma epopeia humana. "Com esta mostra queremos mostrar a verdade do que aconteceu, o lado mais escuro e o mais luminoso", sublinha Braulio Vázquez, também comissário da mostra, para quem é importante destacar que "só no momento em que a expedição esteve unida logrou continuar em frente". São 106 peças as que compõem esta mostra que tem também apoio nos suportes audiovisuais e que no caso dos documentos, são quase na sua totalidade os originais. Testemunhos dos protagonistas, crónicas, apontamentos... todo o seu conjunto ordenado cronologicamente dão uma visão completa desta proeza.

A versão portuguesa do Tratado de Tordesilhas, guardado no Arquivo Geral de Sevilha, é o arranque de esta exposição que estará aberta até o 23 de fevereiro. "Desenhamos com os testemunhos mais significativas os documentos vertebrais da exposição", indica Guillermo Morán, o terceiro comissário. Documentos que pertencem a distintas instituições de outros países europeus, entre eles Portugal, que contribui com a carta de Maximiliano Transilvano e a crónica da viagem de Antonio Pigafetta, guardada na Biblioteca da Universidade de Coimbra. Do Arquivo Nacional da Torre do Combo veio a carta do capitão Antonio de Brito a D. João III de Portugal, a relação de um piloto genovês, as instruções dadas a João de Cartagena e a Real Cédula a Magalhães. "A colaboração com as entidades portuguesas tem sido perfeita, só temos palavras de agradecimento", sublinha Antonio Fernández.

À procura das especiarias

As especiarias foram o motor duma viagem num momento em que as Ilhas Molucas (ou Ilhas das Especiarias) causaram um conflito diplomático entre Portugal e Castela. "Castela tem mais poder económico que Portugal e capta o talento de Fernão de Magalhães que apresenta o seu projeto na Corte espanhola e se impõe aos outros pela sua competência", lembram os comissários, "o sonho de chegar ao Oriente pelo Ocidente". Convencido que as Molucas estavam na parte espanhola da divisão do mundo, Magalhães consegue convencer Carlos I e encontrar o financiamento para a expedição. Tal como se pode ler nas Capitulações de Carlos V com Fernão de Magalhães e Rui Faleiro sobre a viagem às Molucas, também na mostra, "o rei advertiu-o muito para não entrar no território português", afirma Braulio Vázquez. Documentos que detalham todos os preparativos da viagem, a burocracia do momento, "é o que permitiu organizar um projeto desta dimensão e por isso o império de ultramar espanhol foi o maior e o mais duradouro", reflete o comissário Guillermo Morán.

Durante o percurso pela exposição é possível conhecer muitos detalhes de uma viagem longa, difícil e com a tripulação dividida. "Magalhães praticou muito o secretismo e causou muitos problemas, teve muitos adversários. Foi um grande marinheiro e homem de ação mas não foi bom como gestor de recursos humanos. Teve muitos dos homens contra ele", lembra Braulio Vázquez. O motim contra Magalhães, a passagem pelo estreito que viria a ter o seu nome e a sua morte nas Filipinas são momentos igualmente abordados na mostra que trata também de dar mais detalhes sobre o regresso da nau Vitória com Sebastião El Cano como capitão que completou a primeira circum-navegação. "Pigafetta não dedica uma palavra a El Cano, ele era protegido de Magalhães. Por isso é uma fonte incompleta", lembram os comissários. Mas foi o seu texto que teve uma grande divulgação mundial.

Antonio Fernández destaca de Fernão de Magalhães a liderança, "com as ideias claras, sabia o que queria, não desistiu e acreditou no seu projeto. Grande navegador com poucos amigos". Entre eles não estava Sebastião El Cano que ficou do outro lado durante o motim. Mas na passagem pelo estreito que viria a ser de Magalhães não se tiveram em conta os factos passados e essa união foi determinante para cumprir o objetivo.

Os testemunhos dos protagonistas

Entre os documentos mas conhecidos encontra-se a carta de Maximiliano Transilvano, o secretário de Carlos I, "que permitiu que a notícia da primeira volta ao mundo fosse conhecida em todo lado". E outros mais desconhecidos mas com informação que tem sido essencial no mundo náutico como a Rota de Francisco Albo, "piloto da nau Vitória e as suas anotações são essências para perceber como é o mundo hoje", sublinha Braulio Vázquez. A carta de González de Espinosa, da nau Trindade, tem a sua própria história. Escrita desde a Índia para pedir ajuda ao Rei, entrou por contrabando por Portugal e chegou ao seu destinatário.

No balanço final desta aventura, chegaram a terra 18 homens acompanhados de dois nativos e posteriormente outros 13 homens que tinham sido feitos prisioneiros. Com 5% de rentabilidade económica da viagem, "o custo humano foi terrível" mas teve "uma grande dimensão intelectual, científica, heroica e tecnológica. Foi o trunfo do Renascimento", destaca Guillermo Morán.

No balanço final desta aventura, chegaram a terra 18 homens acompanhados de dois nativos e posteriormente outros 13 homens que tinham sido feitos prisioneiros

A imagem da Virgem da Victoria, quase no fim da mostra, lembra o último capítulo da longa viagem. Os navegadores, um dia depois de voltar à terra, foram em procissão, descalços e com velas, até a Virgem da Vitória, no bairro de Triana "porque quando estavam à borde da morte se tinham encomendado a ela".

Virgem da Vitória

Uma viagem longa, a mais longa, e esta exibição aporta uma nova forma de ver e sentir a proeza que começou na Península Ibérica e mudou a forma de entender o mundo. Financiada pela Unicaja e organizada pela Acción Cultural Española e o ministério de Cultura e Deporte, com motivo do V centenário da primeira circum-navegação de Magalhães/ Elcano, ficará no Arquivo Geral das Índias até 23 de fevereiro e viajará depois para o Museu Sao Telmo de São Sebastião. Depois há planos de fazer uma exposição em conjunto com Portugal "mas ainda é só uma ideia", adiantam os comissários.