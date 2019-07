João Gilberto. Um dos pais da bossa nova morre aos 88 anos

Foi o autor de Chega de saudade, disco de 1958 que influenciou "toda uma geração de arranjadores, guitarristas, músicos e cantores", como disse Tom Jobim. João Gilberto encontrava-se há anos com a saúde debilitada e os familiares envolvidos numa disputa relativa à sua tutela.

Nascido há 88 anos na Bahia, cedo mostrou ouvido apurado. Aos 14 anos recebeu a primeira guitarra. Quatro anos depois dedica-se profissionalmente à música.

Em 1953 gravou a primeira composição, Você esteve com meu bem, com Russo do Pandeiro. Em 1957, Gilberto muda-se para o Rio de Janeiro e dá-se a explosão da bossa nova, com Chega de saudade, canção escrita por Vinicius de Moraes (letra) e Tom Jobim (música), primeiro em formato single, e depois no longa duração homónimo, já em 1959.

Nesse mesmo ano casou-se com a cantora Astrud Gilberto, com quem teve o filho Marcelo.

No ano seguinte grava O amor, o sorriso e a flor. O LP, com o tema Samba de uma nota só, de Tom Jobim, marca a chegada da bossa nova a outros mercados, como o norte-americano. O ritmo original de João Gilberto é motivo de curiosidade por parte dos inovadores do jazz. É com um deles, Stan Getz, que grava os discos Getz/Gilberto e Getz/Gilberto #2, tendo o primeiro sido premiado nos Grammy.

João Gilberto continua a sua carreira entre Nova Iorque e o Rio de Janeiro nas décadas de 60 e 70. Do segundo casamento, com a cantora Miúcha, nasce Isabel, Bebel Gilberto para o mundo.

"O que ninguém esperava era que o artista brasileiro que mais controlo exerceu sobre sua arte -- nos discos de João Gilberto não se ouve um único som que não tenha tido sua aprovação -- visse escapar esse controlo justamente sobre sua vida", escreveu Ruy Castro no ano passado, no DN.