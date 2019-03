ESTREIAS: Jordan Peele supera os clichés do cinema de terror

Cinema de terror? É, hoje em dia, um espaço em que se cruza a experimentação mais interessante com a rotina mais banal. E podemos ter a certeza que o americano Jordan Peele se distingue por uma aversão a clichés que, no limite, o leva a desafiar os nossos pressupostos de espectadores.

Daí que o novo filme de Peele (descoberto em 2017 através do também magnífico Foge) seja a grande estreia da semana: Nós (título original: Us) coloca em cena uma típica família americana num típico cenário de férias. Acontece que, uma noite, lhes aparece uma outra família em frente de sua casa, assumindo uma atitude insólita de observação que, em breves minutos, vai transfigurar-se em pura violência. A partir daí, surge a hipótese inquietante de "eles" serem também "nós"... O resultado é uma vertiginosa parábola sobre os medos e incertezas que povoam a maneira de ser, pensar e reagir de toda uma comunidade. Que comunidade? A família e, por fim, a nação.

Porque é que o novo filme de Jordan Peele se chama Nós? A pergunta tem tanto de rudimentar como de sugestivo. E é, obviamente, motivada. Não precisamos de a recobrir com qualquer mistério mais ou menos esotérico.

Está tudo nas linhas gerais do argumento, habilmente sugeridas pela bem orquestrada campanha (com destaque para o trailer) que, nos últimos meses, preparou o lançamento do filme. Assim, há um casal, os Winstons (Lupita Nyong"o e Winston Duke), e os seus dois filhos, um rapaz (Evan Alex) e uma rapariga (Shahadi Wright Joseph) - partem para um período de férias na sua casa de praia. Tudo parece correr de forma ligeira e descontraída, até que, à noite, no jardim, lhes surge uma outra família, também de quatro elementos, contemplando a casa em absoluta imobilidade...

Digamos, para simplificar, que os visitantes estão longe de ser pacíficos. Com um detalhe que não tem nada de secundário: são "duplos" dos Winstons. Daí a inquietante explicitação que surge e que, de alguma maneira, está condensada no título: "Eles somos nós".

Não se trata, entenda-se, de incluir Nós na hiper-abundância de filmes de terror que tomou conta de uma parte significativa do mercado. Jordan Peele será tudo o que se quiser, menos um funcionário de qualquer formatação de qualquer género. Já o sabíamos, claro, através da sua primeira longa-metragem, Foge (2017), brilhante parábola sobre a coexistência de negros e brancos na América contemporânea (que lhe valeu um Óscar de melhor argumento original).

Como experimentação narrativa, o novo filme não deixa de ser um parente próximo do anterior, mas talvez ainda mais arriscado e inventivo nas suas premissas. Lembremos apenas que Nós se inicia com uma cena num parque de diversões em que encontramos a futura mãe dos Winstons, ainda criança: ao vaguear pelas várias atrações, entra numa barraca de espelhos em que encontra uma outra menina que parece duplicar a sua figura...

O realizador Jordan Peele

Somos confrontados com uma série de peripécias (muitas e surpreendentes!) que vão adensar e, por fim, "explicar" todo este jogo de duplos mais ou menos fantasmáticos - a sua revelação não passa por este texto porque envolve, naturalmente, o trabalho de leitura e decifração do próprio espectador. Sublinhemos apenas que essas vivências de um mundo dividido em dois nos chegam através da metódica intensificação de componentes de exuberante artifício (dos contrastes cromáticos à música de Michael Abels) que, bem nos recordamos, já estavam presentes em Foge. Dito de outro modo: Jordan Peele é um herdeiro da grande tradição do Grand Guignol, em tudo o que ela implica de encenação teatral e, no limite, festiva dos nossos medos mais viscerais.

Que medos são esses? A resposta a tal pergunta está longe de ser automática. Em boa verdade, envolve as dúvidas e perplexidades que ecoam na filosofia existencial que atravessa um filme como Nós. Porquê? Porque Jordan Peele coloca em cena o assombramento que habita a própria comunidade em que tudo acontece. Como se os indivíduos e as famílias deparassem com a indizível perturbação de não se reconhecerem nos seus vizinhos e semelhantes...

Enfim, não será necessário relembrar que, do "western" clássico a algumas aventuras inter-galácticas, tal perturbação atravessa toda a cultura cinematográfica americana. Aliás, para os mais dados a especulações simbólicas, também não será preciso referir que o título original do filme, Us, reproduz as duas primeiras iniciais de um país que se construiu a partir da utopia da união perfeita das suas comunidades, isto é, dos seus "United States".

Outras estreias

Entretanto, se é verdade que os modelos correntes do telefilme são quase sempre dramaticamente previsíveis e humanamente simplistas, não é menos verdade que tais modelos podem servir de base a projetos de respeitável consistência. É o caso de outra estreia que merece ser descoberta. Chama-se Uma Criança como Jake, foi realizado por Silas Howard, e coloca em cena um menino de quatro anos que revela especial gosto em vestir-se à maneira de fadas e princesas... Em boa verdade, o filme é menos sobre a criança (presente em poucas cenas) e mais sobre o efeito que o seu comportante desencadeia nos outros, sobretudo no espaço familiar e na escola. Sem militantismos fáceis nem generalizações gratuitas, eis uma narrativa subtil sobre a complexidade do fator humano - com excelentes interpretações de Claire Danes e Jim Parsons.

Atenção ainda a O Homem Pykante - Diálogos com Pimenta, mais um exercício de sugestivo experimentalismo com assinatura de Edgar Pêra. Trata-se de colocar em cena o poeta e ensaísta Alberto Pimenta, rapidamente superando qualquer convenção banalmente documental: o cineasta filma a sua personagem através de uma evidente cumplicidade, em última instância celebrando a precisão do dizer e o apelo libertador que a poesia pode conter. Num tempo de saturação de imagens, é bom deparar com um objeto de cinema que sabe celebrar o encantamento possível das palavras.