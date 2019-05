Ed Sheeran e Justin Bieber juntos para cantar "I don't care"

Esta é a segunda vez que Ed Sheeran e Justin Bieber fazem uma canção juntos, depois da colaboração em Love Yourself, tema de 2015 para o álbum Purpose, de Bieber.

O novo tema chama-se I Don't Care, é produzido por Max Martin, Shellback e FRED e, com um ritmo bastante dançável, é uma homenagem dos músicos às mulheres das suas vidas. "Quanto estou contigo não me importo com mais nada", cantam eles. Resta saber se esta canção será a primeira de um disco novo e de qual deles.

No início da semana, o canadiano Justin Bieber, de 25 anos, e o britânico Ed Sheeran, de 28, já tinham publicado nas suas redes sociais uma pista sobre o que aí vinha:

Justin Bieber anunciou em março que iria fazer uma pausa na sua carreira para resolver alguns problemas pessoais. No entanto, essa pausa não durou muito: atuou com Ariana Grande em Coachella e já anunciou que está a preparar o seu quinto álbum.

Quanto a Ed Sheeran, já está mesmo a gravar o próximo disco. O seu último álbum foi lançado em 2017 com enorme sucesso. Foi o artista com a digressão internacional mais lucrativa de 2018, com 379 milhões de euros de receitas e 4,8 milhões de bilhetes vendidos. O músico já vendeu mais de 150 milhões de discos em todo o mundo e disputa o título de músico mais bem sucedido de sempre.

Ed Sheeran atua em Portugal nos dias 1 e 2 de junho no Estádio da Luz.